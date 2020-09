Lê Thị Loan khai trích 1 triệu từ tiền chăm con dâu sắp sinh để ủng hộ "Tổ đồng thuận" mua lựu đạn

Sáng nay 8/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm , huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội xảy ra vào ngày 9/1/2020.





Theo cáo trạng truy tố, tối 8/1, Lê Đình Kình (người đứng đầu "Tổ đồng thuận") đã gọi mọi người tới nhà để bàn bác kế hoạch chống đối lực lượng chức năng. Đến rạng sáng 9/1, khi Công an đến bảo vệ mục tiêu thì nhóm người của "Tổ đồng thuận" đã ném bom xăng, lựu đạn, dùng dao tấn công, đổ xăng thiêu sống 3 chiến sĩ Công an.

Các bị cáo trong phiên tòa





Trong phiên xử sáng nay, HĐXX làm rõ về nguồn gốc số lựu đạn mà "Tổ đồng thuận có được". Đứng trên bục xét hỏi, bị cáo Nguyễn Quốc Tiến (SN 1980) khai mua lựu đạn theo sự chỉ đạo của Lê Đình Kình. Tiến cầm 30 triệu đi mua 10 quả lựu đạn từ một đối tượng không quen biết trên mạng internet.





Khi được hỏi về tiền mua lựu đạn thì bị cáo Lê Đình Công (con trai ông Kình) nói rằng, tiền đó lấy ra từ tiền thừa thuê luật sư và tiền quyên góp của mọi người, trong đó có Công, Tiến cùng Nguyễn Văn Tuyển (SN 1980) góp 1 triệu đồng.





Trong phiên xử sáng nay, HĐXX có lấy lời khai của bị cáo Lê Thị Loan. Bị cáo này được xác định là 1 trong những người đã góp tiền mua 10 quả lựu đạn cho các đối tượng trong "Tổ đồng thuận" sử dụng, ném về phía cảnh sát vào rạng sáng ngày 9/1.





Đứng trước bục xét hỏi, Loan khai: Đã cầm từ chồng 3,5 triệu đồng để chăm con dâu sắp sinh nhưng sau đó bị cáo Tuyển hỏi vay để mua lựu đạn. Nghe thấy vậy, Loan đã trích 1 triệu đồng từ số tiền chăm con dâu ủng hộ. Song bị cáo khẳng định không có động cơ giết người.

Lựu đạn thu được tại hiện trường





Ngoài ra, bị cáo Mai Thị Phần (SN 1963) cũng khai đã ủng hộ 2 triệu đồng để mua lựu đạn. Trong đó chỉ có 500.000 đồng là của mình còn lại là của người khác.





Trong phiên xử sáng nay, rất nhiều bị cáo khai báo đã vô cùng ăn năn về hành vi phạm pháp của mình. Các bị cáo thừa nhận Lê Đình Kình đã lôi kéo nên làm theo. Các bị cáo còn cho rằng, do bản thân không am hiểu Pháp luật nên dẫn đến hành vi phạm pháp. Các bị cáo xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ Công an đã hy sinh và mong HĐXX xem xét, khoan hồng.





Cũng tại tòa, đại diện của các sĩ quan, chiến sĩ Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân được quyền đưa ra mức án đề nghị với các bị cáo và yêu cầu bồi thường dân sự. Phía gia đình 3 chiến sĩ đều mong tòa giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật , đúng người đúng tội. Gia đình các nạn nhân không đưa ra mức bồi thường cho các bị cáo.





Chiều nay, HĐXX sẽ tiếp tục làm việc với phần xét hỏi.

Theo Thanh Mai/SKCĐ