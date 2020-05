Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga vụ gian lận thi cử ở Sơn La: “Nếu không làm thế sẽ không tồn tại được”

Đáng chú ý, khi nói về sai phạm của mình, bị cáo Nga nhấn mạnh: Bản thân đã trực tiếp tham gia tổ chức chấm thi, khi được cấp trên bố trí, sắp xếp bị cáo đã thục hiện hành vi sửa nâng điểm. Nói về hành động này, bị cáo cho rằng: “Nếu không làm sẽ không tồn tại được”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga

Việc làm trên đã khiến chính bị cáo bị sốc, hoảng loạn tinh thần trong một thời gian dài và làm mất di uy tín của bản thân. Bị cáo khẳng định, bản thân không chỉ đạo hay tác động bất kỳ ai để trái quy định. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét, tuyên bị cáo không phạm tội.

Bị cáo Đỗ Khắc Hưng – cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La nói rằng, cả đời cống hiến cho sự nghiệp vì an tổ quốc nhưng hôm nay phải đứng hầu tòa, Hưng vô cùng ăn năn. Bị cáo khai báo thành khẩn và hợp tác cơ quan an ninh điều tra. Bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hơn hình phạt mà VKSND tỉnh đề nghị.