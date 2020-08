Bị cáo lái xe ôm chém đứt tay bạn chạy xe ba gác để hả giận xin trả góp tiền bồi thường vì... nghèo

Hôm đó, anh V. trở về xóm trọ thì thấy T. với một số người khác đánh bài tại quán tạp hóa, mỗi ván thua là 2.000 đến 4.000 đồng. Ai thắng sẽ lấy tiền đó mua nước cho cả nhóm uống. Anh V. đến xem và chỉ cho một người phụ nữ cách đấy. Khó chịu về hành động này của V. nên T. đã chửi khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Những người khác thấy vậy nên bỏ về phòng trọ.

Bực tức, T. quay về phòng trọ lấy dao đi ra quán tạp hóa chém anh V.. Vì đỡ nhát dao mà anh V. bị chém đứt lìa bàn tay. Sau nhát chém, T. bỏ về phòng, người dân đưa anh V. đi cấp cứu.

Khi tòa hỏi "bạn bè mà bị cáo cư xử như thế" thì T. lắp bắp trả lời: "Bị cáo nhỏ con… đánh không lại… nên muốn dùng dao dằn mặt cho hả giận… Nếu muốn giết bị hại, bị cáo đã chém thêm vài nhát… Bị cáo cũng không phải côn đồ, bị cáo chưa từng đánh nhau với ai hết".

Bị cáo T. xin trả góp tiền bồi thường cho bị hại

Khi thẩm phán hỏi, bị cáo cho rằng chỉ đánh cho hả giận nhưng thực tế đã chém đứt bàn tay bị hại. Sau đó còn dư lực đập vào ngực bị hại. Mâu thuẫn trước đó có đáng làm như thế không? Đứng trước vành móng ngựa, T. nói "dạ thưa không".

Luật sư bào chữa cho bị cáo nói, hậu quả là gây thương tích cho bị hại, do đó đề nghị HĐXX tuyên bị cáo không phạm tội giết người chỉ phạm tội cố ý gây thương tích.

Đại diện VKSND cho rằng, bị cáo đã về nhà lấy dao chém bị hại. Việc dùng dao chém gây thương tích cho bị hại là rất nguy hiểm. Đáng nói, bị cáo còn bỏ đi, bỏ mặc hậu quả. Truy tố tội Giết người là có cơ sở.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo T. 12 năm tù về tội Giết người. Song bị cáo vẫn một mực phân trần không cố ý giết người.

Về phần nạn nhân, theo HĐXX, hiên V. không chạy được xe ba gác nữa mà chuyển sang sinh sống bằng nghề bán vé số.

Trong thời gian chấp hành án sắp tới, bị cáo sẽ cố gắng lao động gom góp tiền bồi thường cho bị hại. Khi được hỏi bao giờ trả tiền được thì T. nói "bị cáo không dám hứa".

Your browser does not support HTML5 video.

Án chung thân cho kẻ giết vợ, bỏ vào thùng phuy đốt xác phi tang