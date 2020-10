Con trai tử vong sau 5 ngày bị chó dại cắn gia đình mới trình báo công an

Sáng 19/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của anh Nguyễn Văn Trung Hiếu (17 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài).

Trước đó, tối 18/10, bà Nguyễn Thị Liên (55 tuổi), mẹ ruột của Trung Hiếu đến cơ quan công an trình báo về việc con trai mình bị chó cắn khoảng 5 ngày trước. Ngoài thông tin về chủ nhân của con chó, thì đáng nói gia đình chủ quan không đưa con tới bệnh viện tiêm phòng ngày sau khi bị cắn.



Hậu quả là sau vài ngày, Hiếu đột nhiên có biểu hiện phát dại như sốt cao bất thường, “lên cơn” thì lúc này gia đình mới đưa tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Lúc này bệnh nhân được chẩn đoán “ bệnh dại lên cơn,” đã phát bệnh quá nặng, không thể cứu chữa. Chàng trai 17 tuổi tử vong lúc 17 giờ ngày 18/10, anh Hiếu đã tử vong ngay sau khi đưa từ bệnh viện về nhà. Sau khi xảy ra sự việc thương tâm gia đình mới tới công an trình báo.



Theo điều 6 Nghị định 05/2007/NĐ-CP và Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT, người nuôi chó phải đăng ký việc nuôi với UBND cấp xã tại các đô thị, nơi đông dân cư. Chó phải xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Người chủ khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ và có người dắt...



Theo điều 295 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp thả rông để chó cắn chết người, chủ vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn nơi đông người.



Theo luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư Hà Nội, trường hợp chó dữ tấn công gây tổn hại sức khỏe, tài sản cho người khác, tùy theo mức độ thiệt hại mà chủ nuôi sẽ phải bồi thường theo điều 603 Bộ luật Dân sự năm 2015. Các chi phí mà chủ vật nuôi phải bồi thường có thể bao gồm: chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, thiệt hại khác do luật quy định.

