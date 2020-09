Vừa cởi áo vợ đêm tân hôn, chồng liền 'tặng' một cái tát trời giáng rồi nổi điên đuổi về ngoại

Người ta vẫn nói, phụ nữ lấy chồng như một canh bạc, may mắn thì có được hạnh phúc, chứ lỡ đi thua một nước sẽ phải chịu khổ cả đời. Có lẽ, tôi chẳng được may mắn như người ta khi lấy chồng chưa được một ngày đã bị đánh và đuổi về ngoại.

Chuyện tình của chúng tôi cũng chẳng thuộc dạng yêu đương thắm thiết gì. Chúng tôi được họ hàng xa giới thiệu khi đã đến tuổi 'lỡ thì', khi đó tôi đã 30 còn anh 32. Ngoại hình của tôi cũng khá ưa nhìn, nhưng khi còn trẻ có người tán tỉnh thì chê bai ỏng eo, đến khi quá tuổi lại yêu một người không có điểm gì nổi bật.

Ảnh minh họa

Anh thuộc dạng cục mịch, ít nói. Được cái chăm chỉ, lao động tích cóp ở quê bao năm bằng nghề sửa chữa xe máy nên anh cũng có của ăn của để, có nhà cửa đàng hoàng. Ra ngoài, anh quan hệ bạn bè khá rộng nhưng về nhà lại kiệm lời, gia trưởng và có phần bảo thủ. Khi đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là do anh sống một mình, khi lấy vợ sẽ thay tính đổi nết và tôi có thể cảm hóa được con người này.

Ngày cưới, nhà chồng mang đến 9 tráp to, tiền lễ tiền thách đầy đủ lại còn tặng tôi hẳn 1 cây vàng nên bố mẹ tôi lấy làm hãnh diện lắm. Hàng xóm láng giềng ai cũng khen tôi may mắn, 30 tuổi rồi mà vẫn lấy được chồng giàu tử tế.

Thế nhưng cười còn chưa được hết ngày, chuyện tồi tệ đã xảy đến với tôi. Mọi việc vừa xong xuôi, chồng đã lôi tôi xềnh xệch vào phòng và đóng cửa. Nghĩ anh sốt ruột, tôi nói thậm không đợi được đến khi tôi thay quần áo tắm rửa hay sao. Đang vẩn vơ suy nghĩ, anh bất chợt kéo một bên áo tôi xuống rồi tát như trời giáng vào mặt.

Ảnh minh họa

Tôi vẫn còn ngu ngơ, anh đã lôi chiếc váy của tôi ra xé tan tành. Mắt anh đỏ ngầu, hành động như một con thú khiến tôi hoảng sợ. Khi bớt giận, anh lôi quần áo tôi mới treo trong tủ ra, nhét hết vào vali rồi ném ra ngoài: "Cô ăn mặc thế này mà cũng nhìn được à? Định te tởn thêm mấy thằng khác hay gì? Lúc mới quen tưởng ngây thơ trong sáng thế nào, hóa ra ăn mặc chẳng khác gì mấy con đứng đường. Nếu thích mặc thế thì cút về nhà, tôi đây không cưới loại người như thế".

Lúc này, tôi mới ngớ người. Dù chiếc váy hôm nay tôi mặc có cắt sẻ hơi sâu nhưng chưa hề lộ liễu gì như lời anh ta nói. Chưa kể, đây là lần duy nhất tôi mặc như vậy, chỉ vì muốn mình trở nên xinh đẹp hơn trong ngày trọng đại mà thôi. Với những chuyện vừa xảy ra, tôi chẳng cãi cọ hay thanh minh, lẳng lặng ôm vali về nhà mẹ đẻ mặc anh đằng sau gào rít.

Thấy con gái mới cưới đã về, mặt mày thâm tím lại đầu bù tóc rối bố mẹ lo lắng hỏi, tôi chẳng nói gì mà chỉ biết ngồi khóc. Đã 3 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa hết sốc về những chuyện vừa mới xảy ra. Dù anh có nhắn tin, gọi điện xin lỗi và hứa hẹn đủ kiểu, tôi vẫn chưa trả lời. Tôi nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ, nhưng liệu có ai mới cưới được một ngày đã ly hôn như tôi không?



Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Mẹ chồng đuổi con dâu tần tảo 10 năm ra khỏi nhà vì mãi không sinh được con trai



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ