Nam thanh niên bị đâm tử vong vì vô tình hất trúng rượu vào người khác

Tin tức mới nhất ngày 11/11, theo Giáo dục và Thời đại đưa tin, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến một vụ hỗn chiến mới xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 7/11 tại Khu đô thị Phú Lộc IV (TP. Lạng Sơn). Vào khoảng 23h cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ xô xát, đánh nhau ở một quán ốc khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hoàng Văn Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lạng Sơn



Danh tính nạn nhân được xác định là Đoàn Minh Tuấn (SN 1989, trú tại xã Quảng Lạc, TP. Lạng Sơn). Được biết, tối 7/11 nhóm của Hoàng Văn Tú (SN 1996, trú tại đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn) và Hoàng Công Bằng (SN 1993, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) ngồi uống rượu cạnh bàn của Đoàn Minh Tuấn tại quán ốc Đồng Mỏ, đường Lý Thường Kiệt (Khu đô thị Phú Lộc IV).



Sau đó, Bằng đã vô tình hất rượu vào người Tuấn khiến 2 bên xảy ra xô xát rồi đánh nhau. Sau đó, nhóm của Tú và Bằng đã gọi thêm Hoàng Văn Thượng (SN 1993, anh trai ruột của Tú), Nguyễn Công Nhật Trường (SN 1996, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc) và Hà Đức Cường (SN 1997, trú tại đường Kéo Tào, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn) mang theo 2 dao nhọn tra cán và 1 dao nhọn đến để đánh nhau.



Trong lúc xô xát, Tú đã dùng dao nhọn đâm vào người Tuấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay khi nhận được tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các biện pháp và phối hợp với Công an TP Lạng Sơn để tiến hành điều tra, bắt giữ nhóm Tú và Bằng.



Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ