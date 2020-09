Bị fan Lưu ly mỹ nhân sát dằn mặt, tình mới của Thành Nghị trong Trường An Nặc đáp trả cực sắc bén

Không ngoa khi nói rằng "Lưu ly mỹ nhân sát" là phim truyền hình Trung Quốc hot nhất mùa hè 2020. Cặp đôi Thành Nghị và Viên Băng Nghiên gây thương nhớ cho mọt phim Trung Quốc nhờ phản ứng hóa học yêu đương đỉnh cao và cái kết viên mãn không thể hoàn hảo hơn.

Cặp đôi Tư Phượng - Toàn Cơ gây thương nhớ cho fan Cặp đôi Tư Phượng - Toàn Cơ gây thương nhớ cho fan



Sự thành công của "Lưu ly mỹ nhân sát" đã dẫn tới quyết định nhà sản xuất bê nguyên dàn diễn viên của bộ phim này sang tác phẩm phim cổ trang Trung Quốc mới mang tên "Trường An Nặc" . Tuy nhiên hành động này thực sự là một con dao hai lưỡi khi khán giả chưa kịp quên đi ấn tượng từ bộ phim vừa qua đã nhanh chóng phải làm quen với vai diễn mới.

Thành Nghị sang phim mới nhưng vẫn chưa thoát được hình ảnh Tư Phượng

Đây chính là lý do khiến Thành Nghị dù đã "chuyển kiếp" sang phim mới có nội dung khá ấn tượng là "Trường An Nặc" thì vẫn không thể tạo được tiếng vang xứng tầm. Các fan của cặp đôi Nghị - Viên chưa chấp nhận chuyện anh nhà sánh đôi với người khác ở phim mới và người khác ở đây chính là Triệu Anh Tử. Mới đây tình mới của Thành Nghị đã bị fan cặp đôi Tư Phượng - Toàn Cơ "dằn mặt", cụ thể fan đã bình luận: "Thành Nghị chỉ yêu Viên Băng Nghiên".

Comment dằn mặt và Triệu Anh Tử đáp trả

Trước hành động này của fan cuồng "Lưu ly mỹ nhân sát", người đẹp Triệu Anh Tử chỉ lạnh lùng đáp trả: "Biết rồi" cực sắc bén. Đứng trước thái độ này của Triệu Anh Tử, cả netizen Việt lẫn fan Trung đều để lại vô số ý kiến tranh cãi gay gắt. Tuy comment của fan cuồng là quá khích và không tôn trọng diễn viên nhưng dù sao Triệu Anh Tử cũng là người nổi tiếng, không nên có hành động "ăn miếng trả miếng với fan."

Triệu Anh Tử vô tình bị cuốn vào vòng thị phi

Hơn nữa điều này có thể vô tình gây ra sự tức giận trong cộng đồng fan bộ phim "Lưu ly mỹ nhân sát", gây ảnh hưởng tới tác phẩm phim mới "Trường An Nặc". Tuy nhiên cũng có không ít fan hả hê vô cùng trước màn đáp trả này và cho rằng những fan quá khích xứng đáng bị như vậy.

Nhân vật Hạ Lan Minh Ngọc

Triệu Anh Tử vào vai nhân vật Hạ Lan Minh Ngọc (Triệu Anh Tử) trong "Trường An Nặc". Bộ phim kể về hành trình Hạ Lan Minh Ngọc từ một cô gái ngây thơ, hồn nhiên trở thành một hoàng thái hậu uy nghi, được nhiều người kính trọng, ngưỡng mộ. Trong phim, Minh Ngọc và Tiêu Thừa Húc (Thành Nghị) yêu nhau say đắm nhưng không thể đến được với nhau do Minh Ngọc buộc phải cưới anh trai của Thừa Húc. Phim lên sóng vào 19h mỗi ngày.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ