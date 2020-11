Xót xa người phụ nữ tâm thần bị cả nhà chồng bỏ đói, bạo hành và đánh đập đến chết chỉ vì... vô sinh

Người phụ nữ họ Phương (23 tuổi, đến từ Đức Châu, Sơn Đông, Trung Quốc ) từ khi sinh ra đã phải chịu nhiều bất hạnh. Phương là con một trong nhà, bố mất sớm, sống chung với người mẹ bị bệnh tâm thần. Dù có Sức Khỏe khá tốt nhưng Phương phản ứng hơi chậm. Xót xa thay, cuộc sống địa ngục của cô gái trẻ chính thức bắt đầu sau khi lấy chồng.



Phương kết hôn với một người đàn ông họ Trương. Sau thời gian ngắn kết hôn, Phương kết hôn với một người đàn ông họ Trương. Sau thời gian ngắn kết hôn, gia đình nhà chồng phát hiện cô mắc bệnh tâm thần, lại còn không thể sinh con. Theo những người cùng làng Phương, cô gái trẻ từng phá thai với một người đàn ông trong làng nên không thể có con được nữa.

Ảnh Phương khi còn nhỏ



Tức giận vì con dâu bị tâm thần lại vô sinh, hơn nữa gia đình đã tiêu tốn hết tiền tiết kiệm để cưới Phương về nhà, cả gia đình chồng đã coi cô như 'bao cát' để trút giận, thay nhau đánh đập, bạo hành.



Vốn là một kẻ nghiện rượu, mỗi lần say xỉn trở về bố chồng lại lôi Phương ra đánh. Ông ra còn đề xuất với cả nhà không cho Phương ăn cơm. Vụ việc này bắt đầu từ tháng 7/2018 và tái diễn suốt thời gian dài.

Sau nhiều tháng bị gia đình chồng bạo hành dã man, Phương đã qua đời vào ngày 31/12019. Ngày hôm đó, Phương đã bị gia đình chồng đánh đập đến chết. Bà Lưu - mẹ chồng Phương cho biết, ngày hôm ấy bà sai con dâu đi cọ nồi nhưng cô cãi lại nên đã đánh đập cô. Đến 10h sáng, bà bảo cô đi giặt quần áo nhưng cô không đi.

Quá tức giận, bà Lưu đã cầm thanh gỗ dài khoảng 50cm và đường kính 3cm và đánh vào đầu, vai, chân của Phương. Thấy thế, ông Trương cũng chạy ra đánh con dâu liên tiếp rồi đẩy cô ngã xuống sân. Đánh xong, vợ chồng Trương còn phạt con dâu đứng trong sân.

Nửa tiếng sau, Phương tự mình vào nhà và bị bố chồng gọi ra mổ cá nhưng cô không biết làm nên bị ông Trương dùng gậy đánh 4 lần vào lưng, chân và mông. Đến khi ăn cơm trưa, cả nhà cũng không gọi nên Phương vào phòng ngủ. Gia đình Trương cho biết, khi đó có đưa cho cô vài chiếc bánh bao những không biết cô có ăn hay không.

15h30 chiều cùng ngày, chồng Phương gọi đưa đồ nhưng cô không chịu, cô bị anh dùng kéo cắt trụi tóc, sau đó cầm gậy đánh vào lưng, hông và chân vì không chịu giặt quần áo. Dù bị đánh, Phương vẫn tiếp tục nằm trên giường và đi ngủ.



Chỗ ngủ của Phương ở nhà chồng

Đến 18h chiều, bà Lưu phát hiện con dâu hơi thở yếu nên vội vàng báo con trai. Khoảng 40 phút sau, Phương được gia đình chồng đưa đi Bệnh viện nhưng cô đã tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm, Phương bị suy dinh dưỡng, một lượng lớn mô mềm bị co thắt do chịu nhiều tác động ngoại lực, dẫn đến tử vong. Theo em họ của Phương, trước khi kết hôn cô cao 1m76 và nặng tới 80kg. Tuy nhiên, trước khi qua đời Phương chỉ nặng hơn 30kg.





Ngay lập tức, chồng Phương và ông bà Trương đã bị cảnh sát bắt giữ. Tại đồn cảnh sát, chồng Phương cho biết cô ăn rất nhiều nhưng lại không biết nấu ăn, do bị đánh đập quá nhiều nên về sau không dám ngồi ăn chung với gia đình chồng. Do đó, họ cũng chẳng ai gọi cô ra ăn cơm, mỗi ngày cô chỉ ăn 1-2 bữa, thậm chí bị nhốt trong phòng cả ngày nếu gia đình chồng có việc ra ngoài.

Sau khi xét xử, tòa án phán quyết gia đình 3 người nhà Trương phạm tội tra tấn, ngược đãi. Theo đó, ông Trương bị kết án 3 năm tù, bà Lưu 2 năm 2 tháng tù, anh Trương 2 năm tù và 3 năm quản chế.

Bên cạnh đó, gia đình trương phải chi 42562 tệ (hơn 150 triệu đồng) lo chi phí tang lễ và bồi thường cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, ngày 19/11 sắp tới vụ án này sẽ được xét xử lại do luật sự nhận thấy còn nhiều điểm chưa hợp lý.



Theo TN/SKCĐ