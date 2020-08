Bị khởi tố và bắt tạm giam vì trộm 5 quả bưởi và buồng chuối

Tin tức mới nhất ngày 1/8, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long ) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Ngọc Trung (23 tuổi; ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vụ việc xảy ra vào trưa 9/7. Vào thời điểm trên, Trung lái xe máy đến khi vực vườn nhà ông Nguyễn Ngọc Mẫn (55 tuổi; ngụ tại địa phương) để hái trộm hoa quả về bán.

Đối tượng Phan Ngọc Trung.



Sau đó, đối tượng leo qua hàng rào lưới B40 vào trong hái trộm bưởi và chuối. Người dân phát hiện đã gọi điện cho ông Mẫn. Lập tức, ông Mẫn cùng nhiều người dân gần đó đã tiến hành đuổi bắt, buộc Trung phải để lại 5 quả bưởi và nhiều buồng chuối để chạy trốn.

Khi công an mời về làm việc, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và vừa chấp hành xong án phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản hồi giữa tháng 4.

Cách đây 2 năm, hồi tháng 12/2018 đối tượng Kim Tâm (31 tuổi; ngụ xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú) cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 16h ngày 25/11, Tâm đi ngang qua nhà ông Thạch Ngọc Cường (ngụ tại địa phương) liền lẻn vào bắt trộm 1 con vịt xiêm sau đó đem bán với giá 50.000 đồng. Đến khoảng 23h45 phút cùng ngày, Tâm lẻn vào nhà của bà Thạch Thị Rết (ngụ tại địa phương) bắt trộm 1 con gà trống nhưng bị con bà bắt giữ.

