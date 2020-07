Bị kiến ba khoang đốt bôi thuốc gì cho hết rát và nhanh khỏi?

Theo BS. Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai, khi bị kiến ba khoang đốt, cần nhanh chóng tiến hành xử lý vết đốt để tránh da bị tổn thương nặng.

Tuy nhiên, vết thương do kiến ba khoang đốt rất dễ nhầm lẫn do giời leo hay zona thần kinh khiến nhiều người mua thuốc điều trị sai. Việc bôi thuốc sai có thể khiến vết thương do kiến ba khoang đốt nghiêm trọng hơn như mưng mủ, nhiễm trùng nặng gây đau đớn kéo dài và dễ để lại sẹo.

Bị kiến ba khoang đốt bôi thuốc gì?



Hiện đang vào mùa kiến ba khoang, bác sĩ Dũng khuyên trong mỗi Hiện đang vào mùa kiến ba khoang, bác sĩ Dũng khuyên trong mỗi gia đình nên chuẩn bị sẵn 3 loại thuốc: Cồn 70 độ, mỡ corticoid và kem phenaegan. Khi không may bị kiến ba khoang đốt sẽ có thuốc để lập tức sơ cứu, tránh bị tổn thương nặng.



1. Hồ nước



Với thành phần kẽm oxyd có công dụng sát khuẩn nhẹ, giảm viêm sưng trên bề mặt da, làm dịu vùng da tổn thương do kiến ba khoang, cho bạn không còn cảm giác đau rát.



2. Cồn 70 độ



BS Dũng cho hay, dùng cồn 70 độ để rửa sạch vùng da bị thương tổn giúp giảm khó chịu do tổn thương trên da. Đặc biệt với vết thương do kiến ba khoang đốt nếu dùng cồn 70 độ rửa sạch vết thương sẽ giảm tối đa hiện tượng phỏng nước do nọc độc kiến gây ra.



3. Thuốc mỡ chứa corticoid



Vì lọc độc của kiến ba khoang rất mạnh nên thông thường các bác sĩ khuyên nên bôi thêm thuốc mỡ chứa corticoid. Thuốc này có tác dụng chống viêm rất hiệu quả, nên bôi mỗi ngày 4-6 lần để phát huy hiệu quả.



4. Thuốc bôi kem phenaegan



Đây là một thuốc kháng histamin tổng hợp, có tính gây tê tại chỗ và an thần mạnh. Thuốc có tác dụng ức chế phản ứng viêm do histamin gây ra, ngăn chặn phản ứng viêm ngoài da. Nên bôi thuốc này 8-10 lần một ngày.



5. Thuốc uống kháng histamin



Thuốc uống kháng histamin chỉ được sử dụng khi được bác sĩ kê đơn với trường hợp đặc biệt nặng, có vết thương lan rộng hoặc xảy ra phản ứng Thuốc uống kháng histamin chỉ được sử dụng khi được bác sĩ kê đơn với trường hợp đặc biệt nặng, có vết thương lan rộng hoặc xảy ra phản ứng Dị ứng toàn thân.

Xử trí đúng cách khi bị kiến ba khoang đốt

Ngay khi phát hiện vết thương nghi ngờ bị kiến ba khoang đốt cần nhanh chóng xử trí để tránh vết thương lan rộng và nặng hơn.



- Rửa sạch vết thương bằng xà bông với nưỡ sạch sau đó sát trùng bằng cồn. Rửa càng sạch sẽ càng hạn chế được tác hại của độc tố kiến ba khoang, tránh vết thương lan rộng.



- Sau đó, thấm khô vết thương, bôi thuốc mỡ corticoid ngày từ 4-6 lần và bôi mỡ Phenaegan ngày từ 8-10 lần xen kẽ nhau. Khi bôi thuốc phải miết mạnh ở vùng da bị đốt đến khi thuốc khô để thẩm thấu thuốc tốt hơn.



- Nếu không chắc chắn vết thương do kiến ba khoang gây ra hãy tới gặp bác sĩ sớm để được tư vấn chính xác.

- Khi phát hiện ra kiến ba khoang trên người, tuyệt đối không dùng tay bắt trực tiếp hay đập, chà xát kiến ngay trên da. Cách tốt nhất nên đeo găng tay và bắt kiến ba khoang ra chỗ khác rồi mới giết.



- Khi vết thương đau hoặc rát hay ngứa ngáy tuyệt đối không gãi cho vết thương rách thêm tạo điều kiện cho nọc độc lan rộng.



- Khi không may chạm vào kiến ba khoang nên rửa tay sạch ngay lập tức để không bị dính độc vào chỗ khác trên cơ thể gây - Khi không may chạm vào kiến ba khoang nên rửa tay sạch ngay lập tức để không bị dính độc vào chỗ khác trên cơ thể gây Viêm da lan toả.

Your browser does not support HTML5 video. Nhận biết và cách xử lý khi bị kiến ba khoang đốt. Video: HanoiTV

Theo Hà Ly/SKCĐ