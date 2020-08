Joe Bryan và Scott Parker tiết lộ bí mật phía sau bàn thắng không tưởng của Fulham

Ngay trước khi Bryan thực hiện cú đá phạt ở hiệp phụ trận đấu giằng co giành quyền lên Ngoại hạng Anh 2020/21 giữa Brentford và Fulham, camera phát hiện HLV trưởng Scott Parker gọi hậu vệ cánh trái của mình lại gần.





Parker trao đổi với Bryan vài câu.

Rồi Bryan trở lại sân và ghi một trong những bàn thắng ngoạn mục nhất lịch sử. Quan trọng hơn, bàn thắng ấy đã giúp Fulham thắng trận cầu được mệnh danh là “trận đấu đắt nhất thế giới”.





Trong bài phát biểu sau tiếng còi mãn cuộc, Bryan tiết lộ: “HLV trưởng đã bảo tôi đá thẳng vào góc gần, bởi ông ấy nhận thấy thủ môn của Brentford đứng xa vạch vôi một cách khó hiểu”.





Khi được cánh phóng viên đặt câu hỏi, đích thân Parker đã xác nhận lời nói của Bryan.

“Chúng tôi thực sự đã lên kế hoạch cho bàn thắng đó. Chúng tôi phân tích vị trí của Raya (thủ môn Brentford) và đưa ra quyết định là sút thẳng vào khung thành”.





“Tôi gọi Joe đến trước quả đá phạt để bảo đảm chắc chắn rằng cậu ấy sẽ làm như vậy. Tôi dặn Joe phải liên tục quan sát sự di chuyển của Raya, sau đó ra chân một cách thật quyết đoán”.



“Cậu ấy làm đúng theo kế hoạch và nó đã mang lại hiệu quả”, cựu tiền vệ của Chelsea và ĐT Anh chia sẻ.



Xem lại bàn thắng ngoạn mục nằm ngoài sức tưởng tượng của Joe Bryan

Your browser does not support HTML5 video.

