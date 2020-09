Mẹ chồng đuổi con dâu tần tảo 10 năm ra khỏi nhà vì mãi không sinh được con trai

Là phụ nữ vốn đã khổ, lấy phải gia đình chồng không tốt lại càng bất hạnh hơn. Đặc biệt với những gia đình 'trọng nam khinh nữ', áp lực phải sinh con trai đè nặng nên đôi vai càng khiến phận làm dâu thêm tủi nhục.



Tôi lấy chồng đã 10 năm nay. Từ lúc yêu, bố mẹ tôi đã phản đối vì anh là con trai duy nhất trong nhà, lại là trưởng họ nên nếu về làm dâu, tôi cũng sẽ không được thoải mái như những gia đình khác. Tuy nhiên khi đó tuổi còn trẻ, tình yêu là trên hết nên tôi vẫn quyết phải lấy anh làm chồng.



Cưới được 1 năm thì tôi có thai. Biết con dâu có tin vui, ngày nào mẹ chồng cũng hối thúc đi siêu âm để biết trai hay gái. Tôi biết bà mong cháu trai lắm, nhưng vì đây là đứa đầu nên tôi cũng không quá đặt nặng. Khi biết đứa bé trong bụng là con gái, thái độ bà khác hẳn. Bà không chăm lo cho tôi như trước, công việc hàng ngày ở nhà vẫn để mặc tôi làm, thậm chí còn bắt làm nhiều hơn.

Ảnh minh họa.



Phận làm dâu con nên tôi chỉ biết nín nhịn. Ngày đẻ, bà không bế cháu một lần, nhìn một cái rồi quay ngoắt đi luôn. Chồng biết thế cũng chỉ biết an ủi: "Kệ bà, lần sau đẻ cho bà thằng cu là được!".



Thế nhưng, mọi chuyện chẳng bao giờ theo ý muốn. Khi con gái được 2 tuổi thì tôi lại có bầu. Thấy thế, bà lại háo hức lắm. Tuy nhiên khi bầu được 3 tháng, khi đang ôm chậu quần áo xuống cầu thang, tôi sểnh chân bị ngã dẫn đến sảy thai.



Điều đáng nói, đứa thứ 2 lại là con trai. Mất cháu, bà đổ hết lỗi lầm lên tôi, ngày ngày đay nghiến, xỉa xói nói tôi là 'đồ ăn hại, có con mà cũng không giữ được, để mất cháu đích tôn của bà'. Đó là máu mủ của tôi, sao bà không nghĩ bà đau 1 thì tôi đau 10? Ngày ngày tôi mệt lả, cơm không ăn nổi 1 miếng, Điều đáng nói, đứa thứ 2 lại là con trai. Mất cháu, bà đổ hết lỗi lầm lên tôi, ngày ngày đay nghiến, xỉa xói nói tôi là 'đồ ăn hại, có con mà cũng không giữ được, để mất cháu đích tôn của bà'. Đó là máu mủ của tôi, sao bà không nghĩ bà đau 1 thì tôi đau 10? Ngày ngày tôi mệt lả, cơm không ăn nổi 1 miếng, Sức Khỏe suy yếu nhưng bà vẫn không tha.



Lúc đầu, chồng còn bênh vực tôi, nhưng dần dần do những lời kích bác của bạn bè, họ hàng anh dần đứng về phía mẹ mình. Mấy năm sau đó, tôi luôn sống trong cảnh bị coi thường, sỉ nhục. Chồng cứ say về là chửi rủa, đánh đập, viết tím cũ chưa kịp tan đã có vết mới đè lên. Thương con gái, tôi vẫn cố nín nhịn sống trong gia đình chẳng khác gì địa ngục.



Có lẽ do lần sảy trước nên tôi càng khó có bầu. Mấy năm sau đó, tôi tuyệt nhiên không một lần có tin vui, ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi cũng ngày càng cay độc. Chồng ít khi về nhà, con gái không lo, thậm chí tôi còn nghe mọi người đồn thổi anh có bồ nhí bên ngoài.

Ảnh minh họa.



Đỉnh điểm là cuối tuần trước, tôi bị ốm sốt nên ngủ mê man, sáng dậy muộn không nấu cơm cho bà. Đến lúc lê lết bò dậy đã thấy bà ngồi khoanh chân phòng khách, bên cạnh là túi quần áo vo viên qua loa. Thấy tôi, Đỉnh điểm là cuối tuần trước, tôi bị ốm sốt nên ngủ mê man, sáng dậy muộn không nấu cơm cho bà. Đến lúc lê lết bò dậy đã thấy bà ngồi khoanh chân phòng khách, bên cạnh là túi quần áo vo viên qua loa. Thấy tôi, mẹ chồng chẳng nói chẳng rằng, kéo tay tôi cùng đống quần áo ra tận đầu ngõ và nói: "Đúng lại cau điếc, không đẻ được cháu đích tôn thì biến đi, để con trai tao còn lấy vợ hai".



Cay đắng và uất nghẹn, tôi về nhà ngoại được 2 tháng mới biết tin chồng đã đón 'vợ mới' về. Hóa ra anh đã cặp kè với người này được 3 năm, mới đây cô ta có bầu, lại là con trai nên mẹ anh thích lắm, thúc giục đón về nhà để chăm sóc, quên mất đứa con dâu 10 năm 'làm trâu làm ngựa' cho gia đình bà như tôi...

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ