Bị mẹ đánh mắng tại trường, nam sinh Trung Quốc nhảy khỏi lan can tự tử ngay trước mặt bạn học

Theo tờ The Papper đưa tin, chiều ngày 17/9, em học sinh Trương Mỗ Duệ, học sinh lớp 9 trường THCS số 1 Giang Hạ, Vũ Hán bị bắt quả tang chơi bài trong lớp với 2 học sinh khác. Nhà trường đã gọi điện mời phụ huynh tới để làm việc.

Sau khi bị triệu tập lên làm việc, Trương Mỗ Duệ bị mẹ đánh trên hàng lang trường học trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Theo hình ảnh ghi lại được từ camera an ninh, nam sinh bị mẹ đẩy và bạt tai hai lần. Cho đến khi có một người phụ nữ đến ngăn cản thì mẹ học sinh này mới dừng tay lại và bỏ đi.

Người mẹ đánh mắng con ngay trước mặt bạn bè

Sau khi mẹ vừa đi khỏi, Trương Mỗ Duệ đứng im lặng trong vài phút rồi bất ngờ trèo lên lan can của trường học. Hai bạn học cùng lớp đứng gần đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng vì quá sửng và bất ngờ nên đã không kịp đến để ngăn cản bạn mình.

Học sinh này ngay sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng vì thương nặng nên đã tử vong vào lúc 21h cùng ngày.

Hiện Phòng Giáo Dục, Bộ Tư Pháp, công an và các nhà chức trách đã vào cuộc để điều tra làm rõ.

Nam sinh đã có hành động dại dột ngay sau khi mẹ đi khỏi

Vụ việc đau lòng này đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, họ đã chia thành 2 luồng ý kiến, một bộ phận chỉ trích cậu bé đã quá thiếu tỉnh táo, yếu đuôi và dại dột, không vững tâm lý, một số khác lại cho rằng cách giáo dục của người mẹ này thực sự có vấn đề, không quan tâm đến tâm lý của con cái, làm mất mặt con ở trường học trước sự chứng kiến của bạn bè.

“Con trẻ cũng có lòng tự trọng, cha mẹ không nên đánh con ở nơi công cộng”, một dân mạng bình luận.

Sau khi vụ việc xảy ra, dư luận yêu cầu nhà trường và giáo viên phải chịu trách nhiệm, đồng thời kêu gọi phụ huynh nên có cái nhìn bao dung hơn với con em mình, tránh những trường hợp đau lòng tương tự.

