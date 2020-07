Ăn thịt bò dễ để lại sẹo thâm khiến cô nàng bị mụn phải nhịn miệng?

Người có da bị mụn ngoài việc chăm sóc da và dùng thuốc bôi cũng cần chú ý tới chế độ ăn uống. Trong thực đơn hàng ngày, không thể thiếu các món thịt trong đó phải kể đến thịt bò.

Kinh nghiệm dân gian truyền rằng khi có vết thương ngoài da như bị bỏng , phồng rộp hay chầy xước ngoài da không nên ăn thịt bò vì sẽ gây sẹo thâm. Vậy người bị mụn ăn thịt bò có bị ảnh hưởng tương tự không?

Bị mụn ăn thịt bò có sao không?



Thịt bò là một trong số các loại thịt đỏ phổ biến nhất trong Thịt bò là một trong số các loại thịt đỏ phổ biến nhất trong đời sống hàng ngày. Loại thịt gia súc này giàu dinh dưỡng, đặc biệt cung cấp dồi dào protein cho cơ thể. Các protein này chứa đầy đủ các acid amin cần thiết mà cơ thể không tự tổng hợp được. Nhờ lợi ích này mà thịt bò đặc biệt tốt cho người sau phẫu thuật hoặc cho các vận động viên phục hồi bởi thành phần dinh dưỡng giúp duy trì và xây dựng khối lượng cơ bắp.



Thịt nạc bò thường có khoảng 5 - 10% chất béo, gồm có hai loại: chất béo bão hoà và chất béo không bão hoà đơn. Các acid béo chính có trong chất béo của thịt bò bao gồm: acid stearic, acid oleic, acid palmitic.

Ngoài ra trong thịt bò còn cung cấp lượng vitamin và khoáng chất nhất định như Vitamin A, vitamin PP, vitamin B6, Vitamin B1 2... Chất khoáng như Sắt, magie, kẽm, đồng, canxi...



Dù là thực phẩm bổ dưỡng như vậy nhưng thịt bò không thực sự tốt cho người đang có vết thương hở, bao gồm cả mụn. Vì giàu đạm nên nếu ăn thịt bò vào sẽ gây ra sẹo thâm, xấu hơn so với màu da thông thường.



Nếu bạn là người có cơ địa sẹo càng không nên ăn thịt bò khi bị mụn vì chúng càng dễ gây sẹo nhiều hơn. Chắc chắn không cô nàng nào muốn gương mặt thâm xì vì những nốt sẹo do mụn để lại. Không chỉ kiêng thịt bò, khi bị mụn bạn nên nhớ kiêng cả các thực phẩm làm từ thịt bò như chả bò, giò bò…

Bị mụn nên ăn gì?



Khi bị mụn kiêng ăn thịt bò, thịt gà chắc hẳn nhiều cô nàng lăn tăn không biết nên ăn gì nữa. Theo các chuyên gia khi bị mụn, bạn nên uống nhiều nước từ 2 - 2,5 lít mỗi ngày để tăng cường đào thải độc tố.



Bạn tích cực bổ sung rau xanh và trái cây, đặc biệt là các loại trái cây ít đường và nhiều nước. Nên tránh các trái cây nhiệt đới gây nóng như dứa, xoài, chôm chôm, vải, nhãn...



Trong bữa ăn hàng ngày hãy thay thế thịt bò, thịt gà bằng cách loại cá, trứng hay hải sản. Bởi đây là những thực phẩm giàu thành phần kẽm có khả năng ngăn mụn mọc thêm và lan ra, chữa lành vết mụn đồng thời cho da sáng.

Your browser does not support HTML5 video.

Một pha nặn mụn kinh hoàng

Xem thêm: Cách xử lý an toàn khi bị mụn nhọt

Theo Hà Ly/SKCĐ