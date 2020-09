Kết hôn với người yêu qua mạng, thanh niên suýt ngất khi biết 'vợ' già ngang ngửa mẹ mình

Tháng 8/2019, anh chàng 30 tuổi Tiểu Lưu (thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ) kết hôn với một cô gái 33 tuổi mà mình quen qua mạng. Được biết, cô gái này tên Trình Thụy Tuyết. Cả hai quen nhau qua ứng dụng hẹn hò từ hồi tháng 3 cùng năm và nhanh chóng hẹn hò.



Theo Tiểu Lưu, khi quen biết người phụ nữ nói cô 33 tuổi. Thậm chí, Trình Thụy Tuyết còn cho Tiểu Lưu xem chứng minh thư, mỗi lần hẹn hò đều trang điểm rất kỹ càng.

Người phụ nữ làm giả chứng minh thư



Sau vài lần hẹn hò, Tiểu Lưu đưa bạn gái về ra mắt Sau vài lần hẹn hò, Tiểu Lưu đưa bạn gái về ra mắt gia đình . Bố mẹ anh rất hài lòng về cô con dâu này và đám cưới nhanh chóng diễn ra sau khi cả 2 quen biết được 5 tháng.



Tuy nhiên, trong đám cưới của cặp đôi gia đình họ nhà gái hoàn toàn... mất hút. Khi hỏi, Trình Thụy Tuyết nói rằng đây là phong tục địa phương nơi mình ở, nếu tổ chức Tuy nhiên, trong đám cưới của cặp đôi gia đình họ nhà gái hoàn toàn... mất hút. Khi hỏi, Trình Thụy Tuyết nói rằng đây là phong tục địa phương nơi mình ở, nếu tổ chức đám cưới thì nhà gái sẽ không có mặt.

Giấy đăng ký kết hôn cũng là giả



Sau khi kết hôn, vợ chưa bao giờ nhắc về gia đình mình, cũng chưa từng đưa Tiểu Lưu về bên ngoại vì nhiều lý do khác nhau. Thế rồi, bạn bè và người thân Tiểu Lưu để phàn nàn về ngoại hình và tuổi tác vợ anh. Càng ngày càng nhận ra vợ có nhiều điểm bất thường, Tiểu Lưu quyết định đến đồn cảnh sát trình báo.



Vào tối kỷ niệm 1 năm yêu nhau, Tiểu Lưu nhắn tin hẹn vợ để tặng quà. Tuy nhiên, Trình Thụy Tuyết vừa về thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ.

Người phụ nữ tại cơ quan công an

Lúc này, Tuyết mới thú nhận, thực ra bản thân mang họ Từ và năm nay đã 50 tuổi. Để kết hôn với Tiểu Lưu, cô đã làm giả chứng minh thư, thậm chí nhờ người khác làm giả cả chứng từ để làm giấy tờ kết hôn.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ