Your browser does not support HTML5 video.

Bị nhắc nhở đỗ xe ở bệnh viện, thanh niên hùng hổ lên gối, bóp cổ bảo vệ 11:20 10/06/2020 Khi bị bảo vệ nhắc nhở đỗ xe chưa đúng chỗ trong bệnh viện, nam thanh niên hùng hổ lao ra khỏi xe, lên gối, bóp cổ người này.