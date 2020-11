Yeri (Red Velvet) lộ bí quyết tăng cân nhanh thì giảm cân cũng nhanh và mẹo chăm sóc da trắng hồng

Giống nhiều nữ idol khác, thuở mới debut, cô nàng Yeri (Red Velvet) từng nhận không ít lời chê bai về nhan sắc và cân nặng. Có thời gian Yeri bị đả kích, chê bai không ngớt rằng "không phù hợp với tiêu chuẩn của một thần tượng Kpop".

Cô nàng từng có bụng ngấn mỡ như thế này đây



Nhiều người hâm mộ bày tỏ rằng họ tăng cân, kém sắc sau thời gian nghỉ dài vì dịch COVID-19. Thành viên Red Velvet cũng không nằm ngoài số đó. Cô thừa nhận cũng có lúc mất kiểm soát cân nặng nhưng trấn an các fan bằng kinh nghiệm tăng cân nhanh thì giảm cân cũng nhanh. Tất cả là nhờ chế độ ăn uống.



Yeri bật mí gần đây, cô tuân thủ theo chế độ ăn kiêng low-carb. Cụ thể, nữ idol giảm lượng cơm, mì, bánh và đường hấp thụ vào cơ thể để hạn chế tích lũy năng lượng, hình thành chất béo. Thực tế không phải cứ ăn thịt thì mới béo mà quá nhiều tinh bột được tích lũy cũng chuyển hóa thành mỡ thừa đó nha.



Dù vậy, Yeri cho rằng không phải ai cũng theo được chế độ ăn này. Mỗi người nên tìm ra cách ăn uống thích hợp với thể trạng của bản thân.



2. Yeri đam mê tập Pilates



Cô nàng cũng từng chia sẻ rằng sau mỗi lần ăn cho phép bản thân "bung xõa" với những món ăn yêu thích cô sẽ đến phòng tập để tập luyện bù, đốt cháy năng lượng đã nạp vào cơ thể.



Cùng với vóc dáng thì làn da là yếu tố không thể thiếu đối với ngoại hình một idol. Yeri có làn da trắng hồng, mịn màng chẳng thua kém các cô nàng khác trong Kpop. Thành viên Red Velvet cho biết không phải lúc nào da của cô cũng đẹp.



Những ngày thời tiết thay đổi hay bản thân không được khỏe, da cô trở nên xấu hơn nên cô phải giảm tần suất trang điểm. Cô nàng chú ý giữ ẩm bằng việc sử dụng lotion thường xuyên. Các dưỡng chất sẽ giúp giữ độ ẩm, đẩy nhanh quá trình tái tạo da, giúp da trắng hồng, hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn.



Ngoài ra, Yeri bật mí luôn giữ tinh thần lạc quan tích cực, làm những gì mình thích cũng là bí quyết để cuộc sống luôn vui và làm đẹp bằng liệu pháp tâm lý.



Your browser does not support HTML5 video.

10 loại thực phẩm giảm cân hàng đầu