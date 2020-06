4 bí quyết để có làn da hoàn hảo như Jessica - Krystal: Ăn chocolate đen và nhấp rượu vang

Từ lâu, cặp đôi Jessica - Krystal đã trở thành cặp chị em quyền lực nhất nhì Kbiz không chỉ bởi tài năng danh tiếng mà cả vẻ đẹp ngoại hình đẹp như nữ thần.

Mới đây, Krystal xuất hiện trong clip của chị gái Jessica, cả hai để lộ gương mặt mộ hoàn hảo chẳng khác gì đã được trang điểm cầu kỳ, xóa bỏ khuyết điểm. Để có làn da không tì vết như vậy, hai chị em nhà Jung rất chăm chỉ dưỡng da.

Làm sạch da vô cùng quan trọng



Hai chị em nhà Jung nổi tiếng với làn da đẹp hoàn hảo nên luôn được chọn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu mỹ phẩm. Dù lịch trình hoạt động bận rộn cũng như thường xuyên trang điểm nhưng cả hai vẫn dành thời gian chăm sóc làn da.



Trong một buổi phỏng vấn, Krystal từng chia sẻ bí quyết chăm sóc da đầu tiên phải làm sạch đúng cách. "Điều quan trọng nhất với tôi là loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm trước khi đi ngủ. Tôi không bao giờ bỏ qua bước này", cô em gái nhấn mạnh.







Trong khi đó người chị Jessica tiết lộ nguyên tắc cơ bản là sử dụng các sản phẩm làm sạch khác nhau cho da mặt và da mắt. Hai cô gái đặc biệt cẩn trọng khi lựa chọn các loại mỹ phẩm, ưu tiên các mỹ phẩm dạng lỏng để không làm bí da.

Dưỡng ẩm bằng nhiều cách khác nhau



Mọi làn da muốn đẹp đều cần được dưỡng ẩm đúng cách. Bí kíp dưỡng ẩm da của Jessica không thể thiếu trong skincare routine đó là nước essence. Essence là tinh chất dạng lỏng, có hiệu quả khác nhau như dưỡng ẩm, nuôi dưỡng, tái tạo da và chống lão hóa. Cựu thành viên của SNSD thường kết hợp nhiều sản phẩm dưỡng ẩm để có được làn da căng mọng nước, luôn giữ được sự tươi trẻ.



Trong khi đó, Krystal tối giản hóa quá trình dưỡng da bằng cách thường xuyên mang xịt dưỡng ẩm theo mình. Cô nàng cũng không quên uống nhiều nước để hỗ trợ Trong khi đó, Krystal tối giản hóa quá trình dưỡng da bằng cách thường xuyên mang xịt dưỡng ẩm theo mình. Cô nàng cũng không quên uống nhiều nước để hỗ trợ làm đẹp da từ bên trong.



Cả hai không thể quên đắp mặt nạ vào buổi tối để cấp nước và giữ ẩm, đồng thời, cứu rỗi làn da sau cả ngày dài hoạt động mệt mỏi và phải chống chọi với các loại mỹ phẩm trang điểm.



Theo Jessica - Krystal, đắp mặt nạ là Theo Jessica - Krystal, đắp mặt nạ là Cách làm đẹp không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp họ thư giãn, đem lại giấc ngủ ngon. Nhờ đắp mặt nạ buổi tối mà sáng hôm sau gương mặt trở nên rạng người, làn da mịn màng sẵn sàng cho các hoạt động tiếp theo.

Bí quyết trang điểm để da không bị khô



Cô chị Jessica có mẹo nhỏ để tránh cho làn da bị hút hết độ ẩm khi phải trang điểm quá nhiều. Cô nàng trộn kem BB với kem dưỡng ẩm để làm cho làn da mướt, sáng hơn mà vẫn căng mịn tự nhiên. Công chúa băng giá nói, phong cách trang điểm có thể tùy thuộc vào tâm trạng nhưng việc chăm sóc làn da luôn theo nguyên tắc khoa học.



Những lúc không phải trang điểm, hai chị em thích để mặt mộc cho làn da được "thở". Khi cần ra ngoài mà không phải sự kiện quan trọng hai chị em chỉ cần make up nhẹ nhàng với kem nền dưỡng ẩm và thêm chút son môi hồng hào. Thậm chí cô em Krystal Jung chỉ cần dùng một thỏi son nhưng cũng đủ làm gương mặt tươi sáng, rạng rỡ.

Ăn chocolate đen, uống rượu vang đỏ



Theo các nghiên cứu khoa học, rượu vang đỏ chứa polyphenol - một chất Theo các nghiên cứu khoa học, rượu vang đỏ chứa polyphenol - một chất chống oxy hóa hữu hiệu có tác dụng bảo vệ da khỏi các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim. Do đó, Jessica Jung mỗi ngày đều có thói quen nhấp một chút rượu vang để da đẹp hơn.



Còn cựu thành viên nhóm f(x) thường nhấm nháp một chút chocolate đen mỗi ngày như một món ăn vặt lành mạnh. Thực phẩm này không gây tăng cân mà còn có tác dụng làm giảm sự phát triển của hormone cortisol, ngăn ngừa suy giảm collagen bên trong cơ thể chị em.

Làm sạch da mặt bằng dầu tẩy trang đúng cách

