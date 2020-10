Biểu tượng sắc đẹp Nhật Bản Ishihara Satomi tiết lộ bí quyết dưỡng nhan nhờ mật ong và đắp mặt nạ

Satomi Ishihara là nhan sắc đình đám bậc nhất xứ sở hoa anh đào và toàn châu Á. Nữ minh tinh từng đứng vị trí thứ 6 trong top 100 "Mỹ nhân đẹp nhất thế giời năm 2016". Hai năm liên tiếp Satomi Ishihara được bình trọn là "nhan sắc được khao khát nhất Nhật Bản".

Nhan sắc mỹ miều góp phần đáng kể hỗ trợ cho khả năng nhập vai sinh động và biến hóa của Satomi. Gia nhập ngành giải trí năm 2003 và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau vai diễn đầu tay trong My Grandpa, cô nàng nhận bốn giải Tân binh xuất sắc trong Giải thưởng điện ảnh Hochi lần thứ 28, Giải thưởng điện ảnh thể thao Nikkan lần thứ 16, Giải thưởng Viện hàn lâm Nhật Bản lần thứ 27 và Giải thưởng phê bình phim Nhật Bản lần thứ 13.



Ngày 1/10, truyền thông Nhật Bản đưa tin minh tinh Ishihara Satomi chuẩn bị kết hôn với bạn trai làm việc ngoài ngành giải trí sau hơn 1 năm kết hôn. Thông tin này khiến các fan hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Ở tuổi 34, cô nàng có bí quyết giữ gìn nhan sắc đỉnh cao, không tì vết.



Dưỡng ẩm cho da mọi lúc mọi nơi



Ở Nhật Bản, các cô gái luôn phải chú trọng dưỡng ẩm cho da nếu không muốn bị lão hóa sớm. Là người nổi tiếng nên Ishihara Satomi càng ý thức được việc giữ ẩm cho da quan trọng tới đâu.



Nữ diễn viên đặc biệt chú trọng dưỡng ẩm vào ban đêm. Sau khi làm sạch da, cô sử dụng 2 loại kem dưỡng ẩm mạnh để da phục hồi những tổn thương do khói bụi và ánh nắng mặt trời gây ra ban ngày.



Khi phải làm việc dưới ánh nắng mặt trời hoặc trong thời tiết khô, Satomi uống rất nhiều nước và dùng xịt khoáng để bổ sung độ ẩm cho da mọi lúc mọi nơi.



Sử dụng các loại mặt nạ



Nếu các cô nàng khác thường trung thành với một loại mặt nạ thì Satomi thích thử nhiều loại mặt nạ khác nhau. Đắp mặt nạ là bước đơn giản và tiện lợi nhất để bổ sung nước và các chất dinh dưỡng cho da.



Tuần 2 lần, Satomi sẽ tẩy da chết và thải độc da bằng mặt nạ đất sét sau đó không quên đắt mặt nạ giấy để dưỡng ẩm kịp thời. Cô nàng còn đặc biệt chú ý sử dụng mặt nạ để xóa bọng mắt và vết chân chim hay mặt nạ giúp dưỡng ẩm cho môi.

Như đã biết, mật ong rất giàu các thành phần làm đẹp như arbonhydrat, nhóm vitamin, chất khoáng và tổ hợp chất chống oxy hóa như chrysin, pinobanksin, vitamin C, catalase, các pinocembrin… Đây là thành phần tự nhiên tuyệt vời để dưỡng ẩm, làm trắng, cấp ẩm, kháng viêm và chống lão hóa cho làn da chị em.



Lông mày và mi mắt luôn là điểm nhấn quan trọng trên gương mặt phụ nữ. Với những cô nàng chuộng phong cách cá tính thường chọn trang điểm cho mày và mắt đậm màu và sắc nét.



Với Ishihara Satomi, cô trung thành với nét đẹp tự nhiên, thanh thoát, ngọt ngào nên cô luôn chú ý để mắt và mày đẹp tự nhiên nhất có thể. Satomi điều chỉnh cho hình dáng lông mày mềm mại, lông mày mỏng dần từ đầu đến cuối, chứ không cong sắc nét hay kẻ to đậm.



Khi uốn mi, Satomi lật ngược kẹp mi lại và kẹp nhẹ nhàng hàng mi. Cô cũng không chuốt mascara để cho hàng mi thật tự nhiên như những cô nàng 18 tuổi.

Your browser does not support HTML5 video.

Trào lưu make up giống BlackPink