Jennie Kim (Black Pink) từ cô nàng 2 cằm thành mỹ nhân với vòng eo thon gọn, không có nổi 1% mỡ thừa

Nhắc đến nhóm nhạc Black Pink, nhiều người sẽ không thể bỏ qua cái tên Jennie Kim - cô nàng sở hữu thần thái sang chảnh cùng body săn chắc hết nấc. Dù trên sân khấu hay ngoài đời thường, cô nàng cũng ưa chuộng những chiếc váy bó sát cơ thể siêu kén người mắc hay áo crop-top khoe rõ vòng bụng hoàn hảo.

Ít ai biết, trước khi ra mắt vào năm 2016, cô nàng đã có một khoảng thời gian khủng hoảng vì thân hình có phần mũm mĩm cùng 2 cằm thấy rõ, do đó, thường xuyên là nạn nhân của nhiều tay săn ảnh “dìm hàng”.

Thế nhưng, chỉ sau thời gian ngắn khi ra mắt cùng nhóm nhạc, Jennie đã thay đổi khá ấn tượng với vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man, là mơ ước của bao cô gái.



Trong chương trình "Choi Hwa Jung's Power Time" của đài FM SBS phát sóng vào ngày 26/6/2018, Jennie đã tiết lộ bí quyết trong chế độ ăn uống và cách tập luyện của mình.



Trong khi nhiều idol xứ Hàn phải vật lộn với chế độ ăn kiêng khắc khổ thì nhóm Black Pink vẫn tuân thủ chế độ ăn với 3 bữa/ngày. Jennie tiết lộ rằng, công ty quản lý không đề ra cho nhóm nhạc của cô chế độ ăn kiêng nào. Các thành viên chỉ kiểm soát lượng thức ăn và số calories mình đã tiêu thụ vào cơ thể hàng ngày.



Trong mỗi bữa ăn, Jennie bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, chia đều các bữa ăn trong ngày thay vì ăn một lượng lớn thức ăn trong cùng một lúc.



Đặc biệt, Jennie thường tránh ăn đồ mặn vì quá nhiều muối có thể gây phụ nề, trữ nước, có thể gây tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.



Để có được một thân hình gọn gàng, săn chắc thì ngoài chế độ ăn uống, các thần tượng xứ Hàn phải khổ luyện để nhanh chóng đốt cháy mỡ thừa, cơ thể săn chắc. Jennie Kim cùng các thành viên BlackPink phải luyện tập vũ đạo rất nhiều vừa để có màn trình diễn tốt nhất cũng như hỗ trợ giảm cân hiệu quả.



Mỗi ngày, các thành viên trong nhóm phải luyện vũ đạo 3-4 giờ, đặc biệt là trước các buổi diễn với những ca khúc mới, thời gian tập luyện có thể lên đến 6-7 giờ. Tập luyện vũ đạo càng nhiều, mức tiêu thụ và đốt cháy calo của cơ thể càng lớn.



Bên cạnh những buổi tập vũ đạo cùng các thành viên trong nhóm, Jennie còn là fan lâu năm của bộ môn yoga và pilates. Cô nàng sử dụng 2 phương pháp này để giảm mỡ cho toàn cơ thể.

Jennie chia sẻ rằng, mỗi buổi sáng thức dậy, cô sẽ đến phòng tập ngay và sau đó ăn bữa sáng để cung cấp năng lượng bắt đầu cho một ngày làm việc.



Jennie chia sẻ, Yoga Bay (Aerial Yoga) nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực sự nó lại khó hơn yoga vì cần phải duy trì sự cân bằng của cơ thể trong không khí cộng với nhiều thay đổi về tư thế. Bạn đồng hành của Jennie trong các buổi tập Yoga Bay chính là Jisoo (một thành viên khác trong nhóm Black Pink).



Trong khi đó, tập pilates không chỉ giúp duy trì vóc dáng cân đối, hỗ trợ giảm mỡ, giảm cân toàn cơ thể mà còn giải tỏa căng thẳng, rèn luyện dẻo dai và săn chắc hơn. Ngoài tập với các dụng cụ chuyên dụng, nhiều người đẹp còn chọn tập pilates với bóng.

