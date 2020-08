Hai mẹo nhỏ giúp nữ chính Lưu Ly Mỹ Nhân Sát chỉ ăn 5 phút là thấy no, giữ gìn vóc dáng thanh mảnh

Bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát nhanh chóng chiếm được tình cảm của người hâm mộ nhờ chuyện tình mười kiếp bi thương giữa Chử Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Vũ Tư Phượng (Thành Nghị).

Nữ chính Viên Băng Nghiên dù không phải gương mặt quen thuộc của màn ảnh Trung Quốc nhưng nhờ gương mặt xinh đẹp và vóc dáng thanh mảnh càng góp phần ấn tượng cho tạo hình nhân vật.

Viên Băng Nghi sở hữu ngoại hình mảnh mai, gương mặt thanh thoát

Ngoài đời, Viên Băng Nghiên có body khá mảnh khảnh, thon gọn tương tự như trong phim. Ngày 26/8 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video một phân cảnh từ đoàn làm phim cho thấy Viên Băng Nghi đang thực hiện cảnh quay treo mình trên không khiến người xem không khỏi bàng hoàng.



Chính nhờ sở hữu vóc dáng mảnh khảnh, tác phong rất nhanh nhẹn, di chuyển linh hoạt nên nữ diễn viên chủ động trong các cảnh quay bay lượn trên không, không cần người đóng thế, đoàn làm phim giảm bớt gánh nặng khi thực hiện những cảnh quay này.



Để có vóc dáng mảnh mai như ý, Viên Băng Nghi thực hiện chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt.



"Nàng Chử Toàn Cơ" có thói quen thường ăn một ít rau diếp và một vài miếng lòng trắng trứng luộc trước mỗi bữa ăn chính. Công dụng của các món này là chỉ 5 phút sau bạn sẽ thấy cảm giác no, xóa tan cơn thèm ănm từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào.



Thực đơn hàng ngày, Viên Băng Nghi cũng ưu tiên các món luộc. Cô nàng rất chăm chỉ uống nước để có làn da căng mọng, tránh thiếu nước, làn da sẽ xỉn màu thiếu sức sống.

Trông vậy mà cũng có cơ bụng đó nha



Ngoài chế độ ăn uống, Viên Băng Nghiên còn tập luyện nghiêm ngặt. Dù lịch trình quay phim dày đặc thì cô nàng vẫn cố gắng dành thời gian tập luyện hàng ngày.

Cô nàng tập plank



Không có nhiều thời gian đến phòng tập, nữ diễn viên sắm cho mình một chiếc máy chạy bộ trong phòng. Kể từ ngày có chiếc máy này, Băng Nghi dành nửa tiếng mỗi ngày để chạy bộ với máy và cô nàng cảm nhận rõ sự hiệu quả của nó.



Bên cạnh đó, Băng Nghiên thỉnh thoảng "đổi món" bằng một số bài tập tại nhà. Mỗi ngày tập 15 phút với các bài tập linh hoạt như yoga, squat, plank...



Hạn chế tối đa năng lượng nạp vào cùng với việc duy trì tập luyện giúp Viên Băng Nghi duy trì thể hình không chút mỡ thừa.



Hậu trường cảnh hôn của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.

