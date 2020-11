Hot girl Mai Phương Ngân không tập gym hay yoga vẫn có vòng eo 'siêu thực' 51cm

Tìm hiểu về chế độ ăn uống và tập luyện của Phương Ngân để biết bí quyết giữ gìn vòng eo thuộc làng top trong showbiz Việt. Nếu nhiều người đẹp khác phải tích cực nhịn miệng và tập luyện khắc khổ để Giảm cân thì nàng hotgirl 9X may mắn thuộc tạng người gầy, khó tăng cân.



Do đó, cô nàng chỉ cần giữ thói quen ăn uống, nghỉ ngơi lành mạnh và thường xuyên hoạt động. Cô không tập gym hay yoga mà đam mê nhảy. Nhìn cơ bụng săn chắc của cô nàng cũng đủ biết phải tập luyện cường độ cao như thế nào. Những động tác nhảy linh loạt, dẻo dai giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả.



Phương Ngân đưa lời khuyên cho các cô gái có thể gập bụng, lắc hông, chạy bộ nhẹ khoảng 15 phút trước khi đi ngủ.



Đôi khi, Phương Ngân đeo thêm đai nịt bụng. Cô cho hay đây là phương pháp hỗ trợ việc giảm mỡ, mang lại hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để áp dụng cách này. Cô vẫn đề cao việc tập luyện và có chế độ ăn uống phù hợp hơn.



Về chế độ ăn uống, ngoài việc ăn uống điều độ Phương Ngân chọn cách giảm cân bằng bưởi. Cô ăn bưởi 2-3 lần/tuần, hạn chế ăn đêm, tinh bột và đặc biệt là hạn chế tối đa uống trà sữa.

Trong các bữa ăn chính, ưu tiên thực phẩm như khoai lang, thịt gà, trứng gà, rau củ, hoa quả chứa nhiều sắt và Vitamin C ... vì chúng không chứa chất bé no, có lợi cho quá trình giữ dáng. Khi thèm ăn vào ban đêm, 9X thường nhai kẹo cao su.

Hóa ra Phương Ngân có vòng eo siêu nhỏ từ bé



Về bí quyết giữ vòng 2 nhỏ nhắn, cô nàng khuyên chị em nên chú ý cả trong tư thế ngồi và đi đứng. Hãy chăm chỉ đi cầu thang với tư thế lưng thẳng, mọi trọng lực phải dồn xuống vòng 3, lúc nên cố gắng giữ thẳng lưng.

Nói về việc từng bị đánh giá là chỉnh sửa ảnh quá đà để có vòng 2 siêu nhỏ, Phương Ngân coi chuyện bị cộng đồng mạng hiểu nhầm là bình thường, cô đăng luôn clip để chứng minh. Hiện tại, nữ người mẫu cao 1,60 m nhưng chỉ nặng 41 kg. Vòng 2 săn chắc có cô, cơ thể nàng hotgirl chỉ có tỷ lệ mỡ dưới 10%.

