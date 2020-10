Momo (TWICE) từng nhịn ăn cả tuần để giảm 7kg, tập Plank Twist mỗi ngày để có vòng eo 56cm

Từ khi ra mắt, nữ idol đảm nhận vai trò nhảy chính trong nhóm TWICE - Momo luôn được công chúng biết đến với body chuẩn. Ít ai biết, trước khi ra mắt, "cỗ máy nhảy" của TWICE bị JYP Entertainment yêu cầu giảm cân cấp tốc tới mức trở thành nỗi ám ảnh.

Nhịn ăn tiêu cực cả tuần

Đó là khoảng thời gian Momo từng phải nhịn ăn cả tuần để giảm 7 kg/tuần. Đây là cách duy nhất để được xuất hiện tại showcase. Để làm được điều này, cô nàng không dám ăn gì suốt cả tuần và đi tập thể dục mọi lúc có thể.



Đến cả viên nước đá, Momo cũng không ngậm vì sợ sẽ lên cân. Tập luyện quá nhiều lại không được ăn, cơ thể cô rơi vào tình trạng đổ mồ hôi liên tục, mất nước.



Không chỉ thể chất mà tinh thần của cô nàng cũng rơi vào hoảng loạn vì cách ép cân đầy tiêu cực. Cô gái người Nhật Bản cảm thấy sợ hãi mỗi khi nằm xuống, cô nghĩ mình sẽ không tỉnh dậy nữa và cứ thế bật khóc.



"Khi còn là thực tập sinh, tôi và Sana thường đến các cửa hàng để phát bánh cho fan. Lúc đó, hai đứa thực sự muốn ăn bánh mỳ nhưng lại sợ tăng cân. Chúng tôi đã cho bánh vào miệng, nhai rồi sau đó nhả ra", Momo kể lại cơn thèm ăn ám ảnh.



Dù đã cố gắng hết sức nhưng 9X không thể đạt được cân nặng như kỳ vọng trong vòng 1 tuần. Do đó cô phải kéo dài thành 10 ngày mới giảm được 7kg. Sau đó như cân nặng đã như ý nhưng cô phải chịu hậu quả nghiêm trọng.



Làn da xanh xao kém sắc khiến cô trông thiếu sức sống. Cô quyết định ăn nhiều trở lại nhưng cơ thể bị nôn vì dạ dày không kịp thích nghi. Vậy là thành quả giảm cân đổ sông đổ bể, cô lại tăng 7kg.



Về sau, nhờ được tư vấn chế độ ăn uống khoa học, cô nàng khỏe khoắn trở lại và giữ ổn định cân nặng. Các chuyên gia khuyên rằng nhịn ăn để giảm cân là biện pháp hết sức tiêu cực, có thể là suy kiệt Sức Khỏe, thậm chí là chán ăn đến hết đời.

Tập nhảy và Plank Twist để có vòng eo 56cm



Xuất hiện trong showbiz, hiện tại Momo trở thành nữ idol hàng đầu sở hữu vòng eo "con kiến". Đảm nhận vai trò nữ nhảy chính nên cô nàng sinh năm 1996 cần nhiều năng lượng. Cô cho phép bản thân ăn nhiều để có sức nhảy và đây là cách để đốt cháy năng lượng.



Các động tác uyển chuyển, nhanh và đẹp mắt vừa rèn luyện sức khỏe lại giúp cô nàng giảm mỡ, giảm cân hiệu quả.



Một lần xuất hiện chương trình MTV 'The Show' của đài SBS, Momo từng chia sẻ bí quyết để sở hữu vòng eo 56cm chính là 'Plank Twist' (Bài tập thể dục xoay vòng eo để thon gọn và tạo cơ bụng) và gập bụng.

Cách thức hiện bài tập này như sau: Người tập sẽ nằm xuống, chống hai tay lên sàn rồi vặn người sang hai bên và làm một cách liên tục. Chỉ xoay phần eo, hông và mông còn tay, vai và đầu giữ nguyên. Mỗi ngày cô nàng tập 3 lần, mỗi lần 50 cái và một ngày tập 3 lần, tức 150 cái để giữ vóc dáng nuột nà như hiện tại.

