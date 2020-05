Bị ship bún chả không bát, dù nhanh trí ăn bằng cốc nhưng cô nàng vẫn nhịn đói vì thiếu thứ này

Cứ ngỡ 'trong cái rủi có cái may', bị ship thiếu đồ đã nhanh trí thay bát bằng cốc để ăn bún chả, thế mà nàng thực khách dưới đây vẫn chưng hửng nhịn đói vì thiếu thứ quan trọng này.

Trong đợt cách ly xã hội phòng dịch COVID-19, cư dân mạng có nhiều thời gian ở nhà nên đã dành nhiều thời gian trong bếp núc mày mò nấu nướng, chụp ảnh sống ảo. Bên cạnh những group Facebook như Yêu bếp của các chị em cực đảm đang, đam mê ẩm thực thì có không ít cảnh người người dở khóc dở cười trong 'Ghét bếp, không nghiện nhà'. Vốn ban đầu là group để hội gái 'đoảng'có thù với bếp núc khoe thành quả, trải nghiệm bếp núc, dần dà nhóm cũng trở thành nơi để chị em trút bầu tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.

Muôn kiểu tình huống oái oăm trong 'Ghét bếp, không nghiện nhà'

Mới đây, một tình huống dở khóc dở cười trong nhóm đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Một cô vợ nọ được chồng yêu thương ship cho suất bún chả ăn sáng, hâm nóng tình cảm như thưở còn yêu. Thế nhưng, chẳng hiểu lí do gì mà ship về lại... chẳng có bát để ăn. Nhanh trí, cô vợ đã nghĩ ra cách cho nước mắm và chả vào... cốc nước để ăn, rất may là vừa vặn, sạch sẽ.

Có điều, đến lúc chuẩn bị 'đánh chén' một bữa bún chả ngon lành, cô vợ mới phát hiện trong túi đồ ăn còn thiếu một thứ vô cùng quan trọng. Đó là KHÔNG CÓ ĐŨA, ăn bún chả nhưng lại không có đũa, thì sao mà ăn bây giờ? Những tưởng chồng yêu chồng mến, ai ngờ chồng lại ship bún chả không bát không đũa, thế mà lại gọi là yêu à? Cũng không rõ cửa hàng làm ăn ra sao mà không kiểm tra, không có bát đã đành, đây còn không có đũa để ăn... Trước tình huống éo le này, cô vợ chỉ còn biết dở khóc dở cười chụp lại ảnh và chia sẻ với các chị em trong nhóm.

Đời đúng là không như mơ, những tưởng nhanh trí nhưng mà trong cái rủi lại có cái... đen. Thế nhưng quả không hổ danh các chị em vô cùng sáng tạo, không ít người đã hiến kế 'tài tình' để cứu cánh cho bữa ăn của cô nàng.

"Khoảnh khắc ấy là mình chắc quát chồng luôn quá, đọc mà bần thần! Ngó quanh văn phòng có cái đũa nào không, kiểu gì chả có người chuẩn bị sẵn"

"Em gợi ý chị lấy hai cái bút bi rỗng (hết mực) ý, nhanh gọn xong vứt đi luôn"

"“Văn phòng gì có xì dầu mà không có đũa vậy, kiến nghị sếp lắp ngay cái chạm nhé".

"Hy sinh hai cái bút chì là xong, món này ngon mà ăn không có đũa là chịu chết rồi".

"Lấy bút hoặc ống hút gắp tạm nhé, và về bắt đền chồng. Chả chu đáo gì cả!"

Sau sự cố hi hữu của người vợ, không ít cư dân mạng cũng rút kinh nghiệm là nên chuẩn bị một bộ thìa - đũa mang đi theo người để lúc nào cũng tiện dùng. Như vậy vừa đảm bảo vệ sinh và bảo vệ môi trường, không dùng hàng nhựa 1 lần, vừa tránh được tình huống oái oăm như chị vợ trong câu chuyện trên đây.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ