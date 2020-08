Biến căng: Minh Tú lên tiếng đáp trả khi bị tố khinh 'nhóm nhạc toàn cầu' BTS

BTS và BLACKPINK có lẽ là 2 cái tên hot nhất thời điểm hiện tại. Cả 2 nhóm nhạc đều mới có sản phẩm trở lại trong tháng 8, trong khi BTS khiến cả thế giới 'nổ tung' với MV Dynamite thì BLACKPINK lại 'ra lò' siêu phẩm Ice Cream kết hợp cùng nữ ca sĩ trời Tây Selena Gomez.

Đặc biệt, màn comeback đầy ngoạn mục của BLACKPINK sau single How You Like That đã khiến truyền thông, công chúng thích thú. Không những thế, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đứng ngồi không yên, liên tục dành những lời khen có cánh cho MV này.