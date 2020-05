Bị “tố” thuê 2 phụ nữ đập huyệt mộ của dân, Phó Chủ tịch xã nói gì?

Bà Vân cho biết, gia đình rất bức xúc về sự việc trên

Theo bà Vân, chồng bà là ông Nguyễn Hữu Thọ (66 tuổi) bị bệnh nặng nhiều năm, bác sĩ tiên lượng xấu nên gia đình về nhà chuẩn bị hậu sự. Đồng thời liên hệ với ban quản trang nghĩa trang Lộc Hà xin đất xây huyệt mộ. Khi được đồng ý, ngày 29/4, gia đình thuê đội của quản trang xây dựng huyệt mộ trước.

“Gia đình trình báy lý do nhưng ông Bé không đồng ý. Ông Bé vẫn chỉ đạo 2 người phụ nữ phá huyệt mộ. Sau khi xong, ông Bé đưa tiền cho hai người phụ nữ này”, bà Vân kể.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Khắc Vỹ - quản trang nghĩa trang Lộc Hà cho biết, gia đình bà Vân đến xin xây huyệt mộ vì chồng bệnh nặng, tiên lượng khó qua khỏi và được đồng ý. “Khi xây được phần thô thì chúng tôi yêu cầu dừng vì phần huyệt có lấn hành lang cây xanh. Quản trang thông báo cho gia đình bà Vân chuyển huyệt mộ sang vị trí khác nhưng do chồng đang ốm nặng nên gia đình chưa chuyển được”.

Người quản trang này cũng cho biết, phần huyệt mộ đang xây dựng dở của gia đình gần với phần mộ của người thân nhà ông Bé.

Trung tâm hành chính xã Thạch Kim nơi ông Bé làm việc

Lên tiếng việc bị “tố” đập phá huyệt mộ của dân, ông Bé thừa nhận, có sự việc trên. Ông Bé cho rằng, phần huyệt mộ nhà bà Vân đang xây là sai quy hoạch, lấn hành lang cây xanh nên ông đã có ý kiến với phía quản trang trước khi phá, lấp.

Ông Bé cũng cho biết: “Tôi nhận sai khi tự ý làm việc không thuộc trách nhiệm của mình. Do phần huyệt mới xây của bà Vân sai quy hoạch ban đầu và cũng gần mộ người thân mới mất nên chỉ nghĩ sau khi ý kiến với quản trang và được đồng ý thì gọi người lấp lại để họ xây vị trí khác là được”.

Người đứng đầu xã Thạch Kim là Chủ tịch Trần Đình Hưng cho biết, địa phương đã nhận được đơn thư của gia đình bà Vân về vụ việc trên. Cơ quan đang chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Your browser does not support HTML5 video.

Chủ tịch xã giết cháu vợ thế thân để trốn nợ, trục lợi bảo hiểm