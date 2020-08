Bị tố vay 8 tỷ không chịu trả, nam ca sĩ Lê Bảo Bình nói gì?

Your browser does not support HTML5 video.

Thót tim xem cảnh tài xế đạp nhầm chân ga húc bay cửa cộng cùng con gái của mình

Xem mà thót hết cả tim, bó hại bị húc bay nhưng may máy không bị bánh xe cán nên hi vọng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Bài học xương máu cho các tài xế phải hết sức cẩn trọng khi lái xe.