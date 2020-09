B.I trở thành đồng CEO của IOK Company, fan xuýt xoa tự hào vì idol tổng tài "tuổi trẻ tài cao"

Cựu thành viên iKON B.I đã chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Công ty IOK, nơi có nhiều người nổi tiếng của showbiz Hàn đang hoạt động nghệ thuật dưới trướng.

Theo thông cáo báo chí của Công ty IOK từ ngày 11 tháng 9, cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ 21 của Công ty IOK sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay 28/9. Trong cuộc họp, B.I sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của công ty.

B.I chính thức trở thành CEO trẻ tuổi cho công ty IOK nổi tiếng

Có tổng cộng 8 giám đốc điều hành đã được bổ nhiệm vào ngày hôm nay, trong đó B.I là người trẻ nhất trong số họ. Vị trí giám đốc điều hành của cựu nam idol sẽ giữ nguyên trong ba năm. Công ty IOK là nhà của những người nổi tiếng như Jo In Sung, Ji Suk Jin, Moon Hee Jun và Lee Young Ja.

Tên của B.I xuất hiện trong danh sách CEO

Ngoài ra, có thông tin lưu ý rằng B.I hiện đang được liệt kê là nghệ sĩ trực thuộc công ty quản lý 131 Label, được đồn đại là công ty giải trí do anh ấy tự thành lập. Sau khi rời YG Entertainment và iKON, anh ấy đã tải nhạc lên tài khoản Soundcloud cá nhân của mình, tài khoản này cũng đề cập đến 131. Bản phát hành gần đây nhất của anh ấy là vào ngày 3/9.

Những người hâm mộ của anh ấy đã rất vui mừng về tin tức này tới mức họ đã làm sập trang web công ty, khiến nó không thể truy cập được. Người hâm mộ của B.I cũng đã gửi lời chúc mừng đến anh ấy vì vị trí mới của anh ấy bằng cách tạo xu hướng hashtag “#ExceedDirectorKimHanbin” trên mạng xã hội Twitter.

Fan rần rần gửi lời chúc mừng tới B.I

Sau ngày rời iKON và YG Entertainment vì scandal mua bán chất cấm trong quá khứ nổ ra vào tháng 6/2019, B.I gần như biến mất, không có bất cứ hoạt động gì. Có thể thấy B.I đã sẵn sàng gạt bỏ quá khứ và quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

