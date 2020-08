Bất chấp yêu cầu tự cách ly, cô gái trẻ vẫn đi uống trà sữa với bạn nam và gặp gỡ nhiều người khác

Từ ngày 25/7 đến ngày 27/7, chị M. sống chung cùng chị họ, thường xuyên giao tiếp với nhau. Đến khoảng 13h ngày 27/7, chị M. ra bến xe Đà nẵng bắt xe khách 16 chỗ (nhà xe Vạn Thành) để về Kon Tum.

Khi lên xe, chị M. được xếp ngồi ở hàng ghế 2, gần cửa lên xuống của xe khác. Trong quá trình xe đi từ Đà Nẵng về Kon Tum thì chị M. có đeo khẩu trang nhưng đôi khi cũng mở khẩu trang ra.

Thay vì chấp hành yêu cầu tự cách ly, trong ngày hôm đó, chị M. thoải mái đi uống trà sữa với bạn nam sinh năm 2001, trú tại thôn 11, xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà. Đến ngày 1/8, chị M. tiếp tục gặp gỡ một người bạn nữ khác sinh năm 2001, trú tại thị trấn Đắk Hà.

Đến tối ngày 1/8, chị M. nhận được thông tin chị họ từng sống chung ở Đà Nẵng dương tính với COVID-19 (Bệnh nhân 564, SN 2001, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) nên đã lập tức gọi điện đến Trung tâm y tế giám sát, điều tra, xác minh dịch và đưa đi cách ly.

Tại nơi cách ly, cơ quan y y tế tiếp tục làm rõ lịch trình di chuyển và phát hiện chị M. không tuân thủ yêu cầu tự cách ly ở nhà của cơ quan này.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan y tế đã tìm kiếm những người tiếp xúc gần với chị M., tiến hành lấy mẫu thử, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Theo bản tin lúc 6h ngày 3/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đã có thêm 1 trường hợp mới mắc bệnh tại Quảng Ngãi, nâng tổng số ca bệnh lên 621.