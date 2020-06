Bích Phương cho ra lò MV 'Một cú lừa', fan thấy bỏng mắt với loạt cảnh nóng cùng diễn viên người Hàn

Đúng như lời đã hẹn trước, nữ ca sĩ Bích Phương chính thức thả xích cho MV "Một cú lừa" vào 11h11 khuya 31/5. Suốt những ngày qua, kết quả bầu chọn cật lực của khán giả đã khiến MV này đánh bại MV "Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi" kết hợp với Phúc Du để được ra mắt.

Vẫn là cái tên tạo nên loạt bài hit quen thuộc của Bích Phương - Tiên Cookie, bản phối "Một cú lừa" được thực hiện DJ Slim V. Bài hát có chất nhạc hơi chậm, mang đến cảm giác nữ tính được phô diễn trọn vẹn bởi giọng hát quyết rũ của Bích Phương.

Đúng như kỳ vọng của khán giả, MV ngập tràn những cảnh nóng bỏng mắt đan xen với những khung hình lung linh, diễn biến chậm rãi trên bản nhạc chill-pop đầy hoang dại. Đặc biệt, MV không có cốt truyện rõ ràng mà chỉ là những khung hình đan xen nhau.

MV bài hát.

Mở đầu câu chuyện là hình ảnh của nữ ca sĩ với nam diễn viên người Hàn. Dù luôn trao nhau cử chỉ tình tứ, nhưng có thể thấy rõ Bích Phương luôn lộ ra tâm trạng bất an, lo được lo mất. Sau đó là loạt cảnh nóng bỏng mắt của "người tình Bích Phương" cùng một tiểu tam khác. Giữ khung cảnh tối mờ ảo, cô gái kia nhìn giống "chính thất" vô cùng.

Cốt truyện đẩy lên đỉnh điểm khi nữ ca sĩ chĩa thẳng súng vào thái dương người tình. Ai cũng biết, cô chỉ muốn thử lòng anh mà thôi. Tuy nhiên, anh chàng này đã gạt bỏ hết tình cảm của 2 người, đoạt lại khẩu súng và chĩa ngược lại vào Bích Phương. Khi đó, đau đớn thấu tận tim gan chính là cảm giác mà Bích Phương cảm nhận được!

Giây phút súng bắt ra hoa giấy, viên đạn duy nhất nằm trong hộp gợi mở một cảnh tượng xót xa của cô gái chịu sự phản bội dù trao hết lòng cho người mình yêu. Trong MV còn được xen kẽ hàng hoạt biểu tượng cùng concept đẹp mắt, từ loạt hoa nở rồi chóng tàn, lát cam được gắn ngọc trai, lâu đài bằng quân bài giấy...

Nhiều người dự đoán, sẽ nhanh thôi "Một Cú Lừa" sẽ trở thành bản hit "làm mưa làm gió" trên top thịnh hành, thêm một cái tên vào danh sách những bài hát ấn tượng của Bích Phương.





