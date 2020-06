Bích Phương thừa nhận `dao kéo`, khán giả há hốc bởi màn lột xác ngoạn mục 10 năm qua của nữ ca sĩ

Bích Phương hiện đang là một trong những cái tên được yêu thích nhất trong làng nhạc Việt. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt ca khúc hot như "Mình yêu nhau đi", "Bùa yêu", "Đi đu đưa đi", "Một cú lừa"...

Tính đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ Bích Phương đã trải qua 10 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Không chỉ khẳng định được tên tuổi trong showbiz Việt, ai cũng phải công nhận rằng nữ ca sĩ đã lột xác ngày càng xinh đẹp, nhan sắc thăng hạng thấy rõ.

Khi mới bước chân vào nghề ca hát qua màn xuất hiện ở chương trình Vietnam Idol 2010, Bích Phương có nước da ngăm đen, ngoại hình tròn trịa cùng gu thời trang nhạt nhòa. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, Bích Phương đã có sự thay đổi ngoạn mục về nhan sắc và phong cách.

Đặc biệt, màn lột xác nhờ Giảm cân năm 2018 đã giúp nữ ca sĩ xinh đẹp hơn rất nhiều. Từ đó đến nay, Bích Phương luôn xuất hiện rạng rỡ với vóc dáng thon gọn, đường cong nóng bỏng . Bên cạnh đó, gương mặt của cô cũng thanh thoát hơn, sống mũi cao, cằm gọn và mắt to rõ mí. Cô nàng tự tin khoe nhan sắc và body thông qua những bộ đầm cắt xẻ táo bạo.

Sau nhiều năm giữ im lặng về việc phẫu thuật thẩm mỹ, mới đây nữ ca sĩ "Đi đu đưa đi" đã lên tiếng thừa nhận trong một talkshow. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết:

"Lúc đấy em mới sửa mũi thật và mặt em mới bị sưng nhưng mà mình soi gương mình thấy nó bình thường rồi mình mới dám họp báo chứ. Tự nhiên vào hình thì nó lại dài ngoẵng ra... Thì cũng xin được nhận luôn, trên cái mặt này là một cái mũi giả và một cái cằm giả".



Chia sẻ của nữ ca sĩ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Từ nay, mọi người có thể xếp Bích Phương vào một trong những sao nữ Vbiz lột xác nhờ "dao kéo" thành công nhất. Cùng nhìn lại hình ảnh 10 năm làm nghệ thuật của Bích Phương:



Hình ảnh Bích Phương thuở mới vào nghề.

Hình ảnh hiện tại của nữ ca sĩ.

MV bài hát Một Cú Lừa.