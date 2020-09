Biến căng đét: Hồng Quế thuê người dằn mặt, vợ cũ Việt Anh 'nổ' luôn địa chỉ và số điện thoại?

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hương Trần - vợ cũ Việt Anh đã lên mạng bóc phốt Hồng Quế nợ tiền hàng mãi không trả. Hối thúc chán chê thì cô nàng mới chịu trả tiền nhưng thái độ lại chẳng vui vẻ cho lắm.

Sau đó, Hồng Quế cũng đăng đàn bức xúc, thậm chí còn chửi tục. Nhiều người đồn đoán nàng mẫu đang nói về vợ cũ Việt Anh. Chưa dừng lại ở đó, Hồng Quế còn tiếp tục đăng dòng trạng thái dài ngầm ám chỉ ai đó sống đểu và giả tạo. Cựu mẫu viết:

"Tôi có cách sống của riêng tôi, không hoàn hảo cũng chẳng quá tốt đẹp. Nhưng tôi không sống giả như bạn, tôi chỉ sợ ai đối xử với tôi tốt quá tôi không đền đáp lại được. Chứ đểu với tôi thì tôi đểu lại gấp đôi".

Status của Hồng Quế và vợ cũ Việt Anh.

Ngay sau status này, Hương Trần đã gọi thẳng tên Hồng Quế và cho biết: "Chị không hiền đâu nhé em Trịnh Hồng Quế, trả tiền chị xong xoá bạn bè rồi đá đểu là chị không thích đâu nha" và còn tiết lộ thêm: "Chưa bao giờ tôi thấy đi đòi nợ mà bị nói là đểu".

Dù bị vợ cũ Việt Anh điểm mặt chỉ tên, thế nhưng Hồng Quế lại thờ ơ khẳng định bản thân không liên quan. Tuy nhiên, có vẻ như drama vẫn chưa dừng lại ở đó khi Hương Trần tiếp tục công khai việc Hồng Quế có ý định dọa đánh mình.

Cả hai từng có khoảng thời gian thân thiết.

Không hề sợ hãi, vợ cũ Việt Anh sẵn sàng thách thức: "Thấy bảo em pink định cho người đánh chị một trận! Em Trịnh Hồng Quế, muốn đánh chị giờ nào báo chị, để chị gọi người đến livestream, à bác chị làm bác sĩ ở viện, gọi đến chứng kiến đặng làm giấy chứng nhận sức khoẻ luôn em ạ. Nhà chị toà.., số điện thoại..., đến báo chị báo bảo vệ mới cho lên em ạ ! À có tiền thuê người không chị cho vay".

Chia sẻ này khiến biến đã căng càng thêm căng đét. Đáp lại, tối muộn hôm qua Hồng Quế chỉ đăng tải hình ảnh buồn bã cùng ẩn ý: "Sự im lặng là biểu hiện khinh miệt hoàn hảo nhất. Cứ để đó!".

Drama ngày càng căng đét.

Hiện biến căng đét giữa Hồng Quế và vợ cũ Việt Anh vẫn đang được nhiều người chú ý.



