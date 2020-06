Biến căng Showbiz: Bị đá xéo là `đàn bà`, Khắc Việt đòi đến tận nhà `xử đẹp` Khắc Tiệp

Dạo này có vẻ khá nhiều "biến căng" khi mới hôm qua, Chi Pu đã vào tận một trang cộng đồng bình luận vì cho rằng trang này đã bóp méo sự thật, cắt hết những đoạn giải thích của cô mà chỉ post đúng câu hát rồi để mặc mọi người vào nhận xét và chỉ trích. Nữ ca sĩ còn bổ sung, trang cộng đồng trên đã cố tình che đi sự thật, "câu dẫn bằng nội dung giật gân để tăng tương tác, mặc kệ nghệ sĩ có ôm về gạch đá hay hàng tấn lời miệt thị".



Vụ việc này chưa lắng xuống thì hôm nay, showbiz Việt lại "hít hà" thêm một drama mới khi nam ca sĩ Khắc Việt tuyến bố muốn đến tận nhà xử đẹp "ông bầu" Khắp Tiệp vì bị đá xéo là đàn bà.

Bài phỏng vấn của Khắc Tiệp trước đó.



Vụ việc bắt đầu từ một bài phỏng vấn của Khắc Tiệp với Kenh14, khi đó, "ông bầu" đã đá xéo Khắc Việt là đồ đàn bà vì nhắc đến mình trong thời điểm cách ly Vụ việc bắt đầu từ một bài phỏng vấn của Khắc Tiệp với Kenh14, khi đó, "ông bầu" đã đá xéo Khắc Việt là đồ đàn bà vì nhắc đến mình trong thời điểm cách ly xã hội



"Sau đợt cách ly đây là lần đầu tiên tôi nhận trả lời phỏng vấn nên nhân tiện tôi cũng muốn gửi lời đến bạn ca sĩ Khắc Việt. Tôi chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nghe bạn hát nhưng một ngày đẹp trời bạn lại đá xéo tôi. Thật sự tôi nghĩ chỉ có đàn bà mới lên mạng chửi và đánh giá người khác, nhất là khi người đó không liên quan tới cuộc đời của bạn".



"Với một người nghệ sĩ thật sự, họ sẽ tự biết vai trò của mình ở đâu và làm tốt vấn đề đó thay vì can thiệp hay xúc phạm người khác. Còn nếu quan tâm đến câu chuyện của tôi, bạn sẽ có nhiều cách khác chứ không cần dùng đến MXH để la làng đóng vai anh hùng như thế. Tại sao bạn nói tôi là đàn bà mà không nghĩ ngược lại nhỉ?



Mong bạn làm tốt vai trò của một ca sĩ là đi hát, kiếm tiền nuôi vợ con".

Ngay sau lời mỉa mai của "ông bầu", ca sĩ Khắc Việt đã lập tức gọi điện và nhắn tin cho Vũ Khắc Tiệp nhưng Tiệp đã khóa máy. Chính vì lý do này, Khắc Việt đã đăng thẳng lên Facebook, thể hiện sự tức giận và khẳng định sẽ đến tận nhà Khắc Tiệp để giải quyết ngọn ngành sự việc.

Cụ thể, bài đăng gay gắt của Khắc Việt đầy đủ như sau:

“Hành động của mày ấy, cả nước này lên án cơ, không phải riêng tao đâu, ngày hôm nay tao nói đích danh mày luôn là con đàn bà đấy Khắc Tiệp. Mày thích chỉ đích danh tao, còn mày vơ cả vợ con tao vào câu chuyện này thì mày thích giải quyết, ngay bây giờ tao vào tận nhà mày ở Quận 2 gặp mày giải quyết luôn.

Mày quen anh nào quen ai, tao không cần biết, mày dám đàn ông thì mở máy gọi lại tao, thích thì gặp hẳn nhau luôn bây giờ, tao bay vào Sài Gòn 1 mình gặp mày luôn. Tao quân tử không làm chuyện sau lưng, còn muốn làm gì mày sau lưng quá đơn giản với tao.

Tiền tao chưa biết ai hơn ai, nhưng nợ thì tao chẳng nợ ai đâu, mày sang chảnh gì hả Khắc Tiệp, mày nợ đầy ra mày sang chảnh với ai".



Hiện vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội, thu hút sự chú ý cực lớn của cư dân mạng.

