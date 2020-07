Tình cờ đi khám mới phát hiện túi ngực bị vỡ từ lâu, đề phòng biến chứng nâng ngực bằng túi nhám

Vỡ túi ngực không hay biết





Cách đây 5 năm, chị N.T.V (43 tuổi) thực hiện phẫu thuật nâng ngực tại một thẩm mỹ viện tư nhân. Chị kể lại từng được nhân viên tư vấn phẫu thuật nhanh, không đau và không biến chứng.



Sau khi nghe tư vấn, chị V đã chi một khoản tiền lớn và lựa chọn nâng ngực túi nhám to hình giọt nước. Trái ngược với lời quảng cáo, sau mổ chị đau nhiều, ngực bầm tím và căng cứng, bác sĩ tư vấn chị cần đi massage nhiều tháng sau mổ thì ngực mới mềm được.





Túi nâng ngực bị vỡ được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra



Suốt một thời gian dài bận rộn và chủ quan, chị V. không đi khám kiểm tra ngực hàng năm. Tới đầu năm 2020, nghe người em họ định cư ở Anh về kể chuyện loại túi ngực nhám to đã bị thu hồi ở Châu Âu và Mỹ vì có thể gây phản ứng bao xơ hoặc sinh ra tế bào lạ quanh vỏ túi. Thấy vậy chị mới hốt hoảng quay lại khám lại Suốt một thời gian dài bận rộn và chủ quan, chị V. không đi khám kiểm tra ngực hàng năm. Tới đầu năm 2020, nghe người em họ định cư ở Anh về kể chuyện loại túi ngực nhám to đã bị thu hồi ở Châu Âu và Mỹ vì có thể gây phản ứng bao xơ hoặc sinh ra tế bào lạ quanh vỏ túi. Thấy vậy chị mới hốt hoảng quay lại khám lại Bệnh viện nơi đã thực phẫu thuật để được tư vấn.



Tuy nhiên, phẫu thuật viên tại bệnh viện này lại tư vấn rằng do chị V. đã mổ lần đầu bằng đường nách nên lần sau nếu mổ lại sẽ phải mổ bằng đường mổ khác chứ không mổ lại đường nách được nữa.



Vì không muốn tạo thêm sẹo trên bầu ngực và lo sợ sẽ gặp phải tình trạng như lần mổ trước nên chị V. quyết định tìm tới chuyên khoa thẩm mỹ khác uy tín hơn để nhờ can thiệp.





Rủi ro khi nâng ngực bằng túi nhám



PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng lo lắng, bất an, khi thăm khám kỹ các bác sĩ nhận thấy bề mặt túi ngực nhấp nhô không đều kết hợp.



Chỉ định chụp cộng hưởng từ kết quả cho thấy túi ngực đã vỡ từ trước mà chị V. không biết. Bệnh nhân được chỉ phẫu thuật ngay lập tức. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi bằng đường mổ cũ đường nách.





Bác sĩ hút sạch tổ chức silicone lỏng tràn ra ngoài túi nâng ngực trong ngực bệnh nhân



PGS.TS Nguyễn Hồng Hà chia sẻ: Quá trình phẫu thuật, vỏ túi ngực to đã bám chắc và dính chặt vào tổ chức xung quanh. Các bác sĩ phải mất gần 2 tiếng đồng hồ để phẫu tích lấy hết phần bao xơ dày và làm sạch hết tổ chức silicone lỏng đã tràn ra ngoài.



Vỏ xơ xù xì quanh túi cũng được gửi đi xét nghiệm giải phẫu bệnh để tìm xem có tế bào ác tính hay không. Sau 30 phút kiểm tra cầm máu kỹ, kết quả giải phẫu bệnh tức thì cho thấy không có tế bào lạ nên các bác sĩ tiến hành thay thế túi ngực cũ vỡ bằng loại túi ngực thế hệ mới nhất hiện nay. Bệnh nhân được phục hồi bộ ngực mềm mại tư nhiên như mới.



PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà cho hay trường hợp bệnh nhân này là khá may mắn vì phát hiện kịp thời biến chứng vỡ túi trước khi silicone phát tán đi xa gây biến chứng.



Giải thích về nguyên nhân gây vỡ túi ngực, BS Hà đặt ra giả thiết khi người bệnh đi mổ lần đầu đã không được tư vấn chọn lựa chuẩn bị kỹ càng nên đã chọn mổ phương pháp đường nách không nội soi.



Phẫu thuật viên thực hiện có thể tay nghề còn hạn chế đã bóc khoang không chính xác nên thường chọn loại túi nhám to để túi nhanh dính vào tổ chức tránh di lệch sau này.



Bác sĩ lưu ý loại túi nhám to để nâng ngực thường cứng và có vỏ xù xì như tờ giấy giáp. Sau phẫu thuật, ngực khó mềm mại, cùng với thời gian vỏ nhám có thể kích thích cơ thể tạo bao xơ dễ bị vỡ túi cũng như có thể sinh ra một số tế bào lạ quanh bao. Đó là lý do vì sao giới chức y tế Hoa Kỳ và Châu Âu đã đồng loạt yêu cầu thu hồi hết các loại túi nhám to này trên thị trường.





Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo chị em có nhu cầu nâng ngực cần tìm hiểu thông tin kỹ càng, dành thời gian đi tư vấn đầy đủ, cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn loại túi ngực cũng như phương pháp và đường mổ nâng ngực.



Hiện nay, phương pháp nâng ngưc nội soi đường nách được đánh giá tính thẩm mỹ cao, an toàn ít biến chứng và đặc biệt không để lại bất kỳ một dấu hiệu mổ xẻ nào trên bầu ngực.

Your browser does not support HTML5 video. Rủi ro khi phẫu thuật đặt túi ngực. Video: VTC 14









Theo Hà Ly/SKCĐ