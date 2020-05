Biến chứng rợn người vì tin lời quảng cáo xóa xăm giá rẻ an toàn tại spa

Nam bệnh nhân cho biết trước đó có xăm hai hình xăm lớn ở hai bên đùi nhưng vì yêu cầu công việc hiện tại nên phải xóa đi. Tin lời quảng cáo xóa xăm an toàn, giá rẻ trên mạng, bệnh nhân đã thực hiện xóa xăm tại một cơ sở spa trên địa bàn Hà Nội.

Sau xóa xăm 1 ngày, 2 bên đùi bệnh nhân xuất hiện sưng đỏ, chảy dịch tiết, đau rát nhiều, một số tổn thương mụn nước, mụn mủ trợt vỡ đóng vảy tiết màu nâu đen.

Hình ảnh tổn thương mụn nước, vết trợt và nhiều vảy tiết đen trên vùng da đùi 2 bên sau xóa xăm 4 ngày.

Trước đó, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng từng tiếp nhận trường hợp nam thanh niên 29 tuổi vào viện vì loét da, chảy mủ trên nền vết xăm cũ vùng vai phải.



Bệnh nhân cho biết vì yêu cầu công việc nên đã tới cơ sở thẩm mỹ tư nhân tại TP. Ninh Bình để xóa hình xăm cũ trên vai phải. Anh được thực hiện thủ thuật xóa xăm 2 lần bằng máy nhưng không rõ loại máy gì. Sau thủ thuật, bệnh nhân xuất hiện sưng nề, tấy đỏ, đau rát, ngày sau xuất hiện các vết trợt, loét, chảy mủ tại vị trí xóa xăm, kèm theo đau nhiều, sốt và phải nhập viện tại Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị.



Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện tổn thương là các vết loét bờ rõ, đáy vàng bẩn, chảy mủ, khu trú dọc theo vết xăm, một số chỗ đóng vảy tiết dày màu nâu đen.

Theo BS. Nguyễn Đình Quân – Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, đây chỉ là một vài trong số nhiều bệnh nhân gặp biến chứng sau xóa xăm đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Theo các bác sĩ, việc tạo ra một hình xăm có thể rất dễ dàng nhưng để xóa hình xăm thì không hề đơn giản và còn mất nhiều thời gian, chi phí. Nhiều người không ý thức được việc xóa xăm không chỉ là làm mất hình xăm trên da mà còn nguy cơ để lại di chứng trên da.

Nhiều người tin lời quảng cáo xóa xăm an toàn 1 lần duy nhất rồi để lại hậu quả nghiêm trọng

Các phương pháp xóa xăm thông thường hay được sử dụng như dùng nguyên liệu tự nhiên, các loại thuốc axit có tính tẩy cao, dùng đá mài… Mực xăm bám rất chắc vào da dù có tẩy mạnh cũng chỉ làm cho da bị trầy xước, lở loét, nhiễm trùng...

Còn nhiều cơ sở thẩm mỹ hiện nay sử dụng biện pháp xóa xăm bằng đốt điện hoặc laser CO2 vì giá thành rẻ, lại dễ sử dụng. Tuy nhiên thủ thuật này để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như: nhiễm trùng vết thương, để lại sẹo xấu, sẹo co kéo, sẹo lồi, sẹo quá phát… để lại di chứng suốt đời, rất khó để khắc phục.

Một trong những nguy cơ đáng lo ngại nhất là phản ứng Dị ứng với thuốc và hóa chất khi xăm cũng xóa xăm, trong đó đặc biệt đáng sợ là sốc phản vệ nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Thực tế tại các cơ sở thẩm mỹ nhân viên không được đào tạo chuyên môn bài bản, càng ít có kiến thức sơ cấp cứu trong trường hợp không may xảy ra.

Nhiều bạn trẻ tin vào những lời quảng cáo xóa xăm an toàn, giá rẻ, duy nhất chỉ một lần gây những hậu quả nghiêm trọng. Để làm đẹp an toàn, BS. Nguyễn Đình Quân khuyên mọi người nên lựa chọn xóa xăm tại các cơ sở uy tín và được thực hiện bởi các bác sĩ được đào tạo chuyên môn bài bản. Về mặt nguyên tắc, các spa không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thì không được phép sử dụng các máy móc công nghệ để xóa xăm.



Your browser does not support HTML5 video.