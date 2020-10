Cô gái 18 tuổi chịu biến chứng đau đớn khi tiêm filler môi giống Kylie Jenner

Theo The Sun, vào dịp sinh nhật 18 tuổi vừa qua, Anna Russell đã quyết định hiện thực hóa ước muốn ấy bằng cách đi tiêm môi. Không may cho cô là mong muốn không thành hiện thực, cô phải chịu biến chứng kinh hoàng.

Đôi môi của cô gái không đều, vón cục



Anna Russell vốn thích trang điểm nhưng không thể tô son vì sợ sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người vào đôi môi mỏng. Do đó, cô lên mạng tìm kiếm một người làm thẩm mỹ ở địa phương. Tới đây, Anna được hứa hẹn mang lại đôi môi căng mọng với giá 200 USD.



Sau khi tiêm, cô gái nhận thấy đôi môi không cân xứng nhưng nhân viên thẩm mỹ chỉ bao biện rằng đó là do môi bị sưng, sau đó sẽ giảm bớt. Thế nhưng 2 tuần sau, vết sưng vẫn không thuyên giảm thậm chí còn đau khi chạm vào. Anna nói đôi môi của cô trông không đều nhưng một mớ hỗn độn.

Nữ sinh đau tới mức khóc mỗi ngày rồi mới chịu đi Bệnh viện . Sau đó, bác sĩ nói rằng cô đã được tiêm một chất gì đó không xác định vào môi. Đôi môi thâm tím, lồi lõm do các cục chất làm đầy "không rõ nguồn gốc" di chuyển khắp nơi.



Đáng buồn hơn, bác sĩ còn nói môi cô đã bị lõm hoàn toàn. "Nó phá hủy mọi sự tự tin mà tôi có. Tôi ghét khuôn mặt của mình" Anna Russell thốt lên.

Nữ sinh này cho hay, tại trường học của cô, nhiều bạn gái khác cũng đuổi theo xu hướng làm đẹp này. The Sun nhận định rằng đây chỉ là ví dụ về về cơn sốt chất làm đầy mỹ phẩm nguy hiểm đang "càn quét" các trường học, với số lượng tăng vọt.



Ngoài Anna, Catrina Banks - nữ sinh 16 tuổi, cùng trường với Anna Russell - cũng gặp phải trường hợp tương tự. Cô bị nổi mụn ở môi và má sau khi tiêm chất làm đầy. Catrina nói, môi của cô không đều, nổi nhiều cục, đến mức tôi khó nói được.



Tình trạng của nữ sinh này chuyển xấu, sau đó, người làm thẩm mỹ đã đồng ý hoàn trả cho Catrina Banks gần 400 USD. Sự việc đã trôi qua hai name và may mắn hiện tại Catrina không phải chịu di chứng gì nữa.



