Biến: Cư dân mạng cho rằng KBS đã làm tổn hại hình ảnh của BTS và nhóm nhạc đàn em TXT

Đài truyền hình trung ương KBS đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích của người hâm mộ hai nhóm nhạc đình đám BTS cũng như TXT sau khi tập mới nhất của chương trình "The Return of Superman" được phát sóng. Theo đó, hai thành viên nhí của chương trình là William và Bentley - con trai của diễn viên hài Sam Hammington - rất hâm mộ siêu sao quốc tế BTS. Lợi dụng điều này, tổ sản xuất của "The Return of Superman" đã phát những bài hát của nhóm để ám chỉ về sự xuất hiện của các thành viên trong chương trình đồng thời khiến hai cậu bé William và Bentley tin rằng mình sẽ được trực tiếp gặp gỡ những thần tượng bản thân yêu thích. Tuy nhiên, đến cuối cùng, những vị khách xuất hiện trong chương trình lại là TXT - nhóm nhạc đàn em của BTS và đương nhiên điều này đã khiến tất cả mọi người tham gia quay hình cảm thấy vô cùng khó xử. Với hành động này, KBS không chỉ khiến hai nhóc tì William cùng Bentley cảm thấy thất vọng mà còn biến TXT - nhóm nhạc thần tượng đã có rất nhiều thành tích trong năm qua - trở thành "hướng dẫn viên" đưa hai đứa trẻ đi tham quan công ty chứ không còn là khách mời tham gia chương trình nữa.

KBS đã ám chỉ việc BTS sẽ xuất hiện trong chương trình nhưng cuối cùng TXT mới là nhóm nhạc tham gia





Sự việc thậm chí còn trở nên khó xử hơn nữa khi William cùng Bentley nhảy theo các bài hát của BTS còn TXT thì chỉ có thể theo dõi và cổ vũ cho hai bé. Cộng đồng người hâm mộ của TXT hiện đang vô cùng phẫn nộ khi thần tượng của mình chỉ được xuất hiện trên truyền hình với tư cách là "em trai BTS" trong khi rất nhiều ARMY cũng rất tức giận trước hành vi lợi dụng BTS làm mồi nhử "câu view" và hạ thấp TXT của KBS. Ngoài ra, cư dân mạng cũng dành rất nhiều lời chỉ trích cho công ty quản lý Big Hit Entertainment vì đã thiếu tinh tế, coi lịch trình của gà nhà như một cơ hội để khoe khoang về cơ sở vật chất công ty đang sở hữu.

Khoảnh khắc khiến những người tham gia chương trình cảm thấy khó xử

Hiện tại, sự việc đang thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều, phần đông cư dân mạng đều tin rằng chương trình đã khiến cả BTS cũng như TXT rơi vào tình huống khó xử, làm tổn hại hình ảnh của cả hai nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng. Bên cạnh đó, hai em bé tham gia chương trình là William cùng Bentley chắc hẳn cũng đã cảm thấy rất buồn. Dưới dây là một số bình luận đáng chú ý của khán giả: