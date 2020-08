Rạng sáng nay, biển Đông lại có áp thấp nhiệt đới, Hà Nội cảnh báo mưa lớn vào cuối tuần

1 giờ sáng nay ngày 7/8, trên khu vực giữa Biển Đông bắt đầu hình thành lên một vùng áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10.5-11.5 độ Vĩ Bắc; 111.5-112.5 độ Kinh Đông. Dự báo đến đêm và rạng sáng ngày mai 8/8 vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và chưa có khả năng mạnh thêm.

Rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vinh Thái Lan, đều có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển phía Tây Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam hoạt động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3, biển động.

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể gây mưa lớn tại Bắc Bộ trong nhiều ngày tới

Dự báo thời tiết trong hôm nay ngày 7/8 các tỉnh Bắc Bộ, ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to với mực nước tại các khu vực như: Sìn Hồ tại Lai Châu là 37mm, Hoài Đức Hà Nội là 50mm, Biên Hòa Đồng Nai là 44mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày và đêm nay 7/8, Bắc Bộ sẽ đón những đợt mưa rào và dông rải rác; khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa trong khoảng 50-100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong hôm nay và ngày mai trời có nhiều mây, có mưa vừa mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị dông sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn đang phát triển từ phía Đông sang, có khả năng gây mưa dông cho các quận/ huyện: Gia Lâm, Phú Xuyên, Thường Tín của thành phố Hà Nội. Cảnh báo: Trong những giờ tiếp theo, mây dông vẫn tiếp tục gây mưa dông cho khu vực Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội cuối tuần sẽ đón những đợt mưa nặng hạt

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay 7/8 ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.





Dự báo thời tiết ngày 7/8

