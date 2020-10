Biển Đông lại sắp có bão, người dân các tỉnh Trung Bộ bắt đầu hoang mang

Nếu kịch bản này xảy ra thì đây sẽ là cơn bão số 6 xuất hiện trên Biển Đông tính từ đầu năm đến nay. Khả năng cao sẽ tác động vào khu vực các tỉnh Trung Bộ của nước ta, nơi vừa mới hứng chịu những thiệt hại nặng nề do bão số 5 gây ra.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong tháng 10, Biển Đông sẽ xuất hiện thêm 2-3 đợt áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Từ nay đến hết tháng 11, đất liền nước ta có thể phải hứng chịu thêm nhiều cơn bão dồn dập. Trong tâm ảnh hưởng của mưa bão là các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong những ngày tới Bắc Bộ sẽ duy trì kiểu thời tiết mưa rào và dông. Mưa lớn sẽ tập trung từ ngày 3/10 - 5/10, sau đó mưa giảm dần và xuất hiện những ngày nắng đan xen trước khi khu vực này bước vào những đợt mưa mới.

Bão số 5 vừa đi qua các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề

Tại khu vực thượng lưu sông Hồng và sông Thái Bình có khả năng xuất hiện những đợt lũ với biên độ lên đến 1-2m. Lũ quét và sạt lở đất thường xảy ra ở các tỉnh miền núi Bắc Bộ như Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Bắc Kạn.

Tại các tỉnh Trung Bộ, mưa lớn sẽ xuất hiện từ ngày 6/10 - 9/10. Các tỉnh Nam Trung Bộ có thể sẽ là trọng tâm của các đợt mưa lớn lần này, trong cơn mưa đề phòng khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Trong ngày 7/10, các con sông tại Trung Bộ cũng có khả năng xuất hiện một đợt lũ quét nghiêm trọng gây sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 3/10 - 5/10 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Mực nước trên các sông tại khu vực này cũng tăng cao, các con sông suối cũng đề phòng xuất hiện lũ.

Trên Biển Đông, từ ngày 5/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3-4, biển động mạnh.

Tại khu vực vùng biển phía Nam, bao gồm cả vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, từ ngày 6/10 gió Tây Nam hoạt động mạnh cấp 5-6, sóng cao 2-3m, biển động.

Your browser does not support HTML5 video.

Biển Đông sắp có bão

Theo Phương Hoa/SKCĐ