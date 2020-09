Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, cuối tuần thời tiết chuyển lạnh, có mưa dông

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão

Vào khoảng 7h sáng hôm nay 15/9, vị trí ở tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 12.8 độ Vĩ Bắc, 122.5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến khoảng 7h sáng ngày 16/9 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở vào khoảng 13.5 độ Vĩ Bắc, 119.6 độ Kinh Đông, sức gió ở gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7 giật cấp 9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên biển Đông có gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên, 10.0 độ Vĩ Bắc, 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần di chuyển tránh trú tới nơi an toàn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và ngày càng mạnh lên. Đến 7h sáng ngày 17/9 vị trí tâm bão ở khoảng 14.7 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió ở gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên trong ngày và đêm nay 15/9 ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông; trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, cấp 6. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.

Cơ quan khí tượng nhận định nếu hình thái này có thể mạnh lên thành bão thì đây sẽ là cơn bão số 5 hình thành trên biển Đông trong năm nay.

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đón không khí lạnh vào cuối tuần

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết hiện có một bộ phận không khí lạnh xuất hiện ở phía bắc vào ngày 17/9. Do không khí lạnh đẩy rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên thời tiết tại miền Bắc sẽ diễn biến xấu. Thêm ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới trên biển Đông sẽ khiến Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện mưa dông trên diện rộng.

Theo dự báo thời tiết thì nhiệt độ chủ đạo của thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu tuần là từ 27-34 độ C, thời tiết khô ráo, thỉnh thoảng có mưa vào chiều tối nhưng lượng mưa không đáng kể.

Thời tiết Hà Nội trong nhiều ngày tới

Đến ngày 18/9 không khí lạnh tràn về nhiệt độ sẽ giảm và duy trì ở mức từ 26-30 độ C kèm theo mưa dông. Đợt lạnh này sẽ kéo dài từ 18-23/9 người dân sẽ cảm nhận rõ được không khí se lạnh của mùa thu.

Trong khi đó, tại TP HCM và các tỉnh Nam Bộ, kiểu thời tiết điển hình đó là mưa dông, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm/ngày. Có nơi 80mm/ngày với nền nhiệt giao động trong khoảng 25-33 độ C. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cảnh báo người dân cần đề phòng ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp do mưa lớn kéo dài, có thể sẽ mưa hết 20/9.

Trong những tháng cuối năm, cơ quan khí tượng nhận định Nam Bộ có thể xuất hiện nhiều loại hình thiên tai. Khu vực này có thể hứng chịu ảnh hưởng của 4-5 cơn bão cùng thời điểm với triều cường gây mưa lớn, ngập úng đô thị, sạt lở.

Theo Phương Hoa/SKCĐ