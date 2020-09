Uống nhầm xăng từ vỏ chai nước hàng xóm vứt sang, bé gái 1 tuổi tử vong thương tâm

Ngày 17/9, Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa thông tin về trường hợp tử vong thương tâm do uống nhầm xăng . Đó là bé gái Đ.T.L 20 tháng tuổi (địa chỉ tại xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện 12h ngày 15/9 trong tình trạng khó thở, tím tái sau uống nhầm xăng.



Gia đình cho biết, bé uống nhầm khoảng 60ml xăng. Sau uống nhầm, bé xuất hiện tình trạng khó thở, tím tái. Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã đưa bé nhập viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu. Bé được hút ra ra nhiều dịch hồng, đặt nội khí quản và được chuyển xuống Bệnh viện Nhi tỉnh để cấp cứu.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa



Thời điểm được đưa tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bé phải bóp bóng qua nội khí quản, trào bọt hồng nhiều lẫn máu cục. Mạch 60l/phút, Sp02 60%, trẻ li bì, đồng tử giãn 4mm, mất phản xạ ánh sáng; tim nhịp yếu, phổi thông khí kém; trên da có các nốt xuất huyết.



Dựa trên các đặc điểm lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán cháu bé ngừng tuần hoàn, phù phổi cấp do ngộ độc xăng. Dù được cấp cứu liên tục trong gần 90 phút nhưng không có kết quả, bé tử vong lúc 13h20 phút cùng ngày.



Sau khi mời Công an huyện Thọ Xuân làm việc, xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 8h ngày 15/9, ông Lê Viết H. (SN 1977, trú tại thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân) sang nhà anh Đ.V.L chiết xăng trong xe máy nhà anh L. vào 1 chai nhựa.



Ông H. lấy xăng xong đêm sang nhà hàng xóm cạnh nhà anh L. (nhà bỏ hoang), không ai ở để đốt ong. Còn thừa một ít xăng trong chai, ông H. đã đóng nắp và ném chai xăng còn thừa sang sân nhà anh Đ.V.L. Nhiều khả năng cháu bé L. trong quá trình nghịch chơi đã uống nhầm phải chai xăng trên.



Gia đình cháu Đ.T.L. từ chối giải phẫu tử thi và cam kết không có khiếu kiện đến cơ quan chức năng. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ thực hiện khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận trên.



Xăng dầu thuộc nhóm hóa chất bay hơi, có đặc tính sức căng bề mặt thấp nên khi uống vào dễ lan rộng kích thích niêm mạc gây các triệu chứng ho sặc sụa, ói, ngạt thở... gần như ngay lập tức.

Vì có độ nhớt thấp và độ bay hơi cao nên khi uống vào xăng dầu dễ bị hít vào phổi, lan đến tận các phế quản nhỏ và phế nang gây viêm phổi. Người lớn trẻ nhỏ khi uống nhầm xăng có biểu hiện thở nhanh, co lõm ngực, khò khè.



Mặt khác, lượng xăng dầu uống nhầm gây tác dụng tại chỗ với các biểu hiện đau bụng, tức ngực, buồn nôn. Nếu nặng hơn và không được sơ cứu kịp thời, lượng xăng dầu được hấp thu từ phổi và ruột vào máu lên não, sẽ tác động trực tiếp trên các tế bào thần kinh gây lừ đừ, kích thích, co giật, hôn mê.



Thực tế 85% trường hợp uống nhầm xăng dầu xảy ra ở trẻ 1-3 tuổi, nhưng bắt nguồn từ sơ suất của người lớn như: dự trữ xăng dầu trong các chai nước, bảo quẩn không đúng cách, trong tầm tay của trẻ...



Khi phát hiện trẻ uống nhầm xăng dầu tuyệt đối không nên móc họng gây nôn vì càng làm hơi xăng dầu xâm nhập nhiều hơn vào đường hô hấp khiến trẻ khó thở, làm chất nôn rơi vào đường thở. Biện pháp tốt nhất lúc này là lập tức đưa trẻ tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

