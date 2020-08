Rapper Big Daddy ý tứ `cà khịa` vợ chồng Âu Hà My - Trọng Hưng, tiện thể pr cho hai chương trình Rap

Ngày 26/8, mạng xã hội xôn xao trước thông tin vợ chồng Âu Hà My - Nguyễn Trọng Hưng đã chính thức ly hôn sau thời gian tố Trọng Hưng ngoại tình và không tôn trọng nhà vợ. Thế nhưng câu chuyện ồn ào này chưa kết thúc ở đó khi "người chồng bội bạc" Trọng Hưng bỗng lên tiếng tố ngược Âu Hà My vào hồi tối muộn cùng ngày.

Âu Hà My và Nguyễn Trọng Hưng liên tục tố lẫn nhau.

Cộng đồng mạng ngay lập tức ngập tràn thông tin về cặp vợ chồng cũ này và rapper Big Daddy đã lên tiếng phát biểu cảm nghĩ về câu chuyện này. Tuy không chỉ thẳng mặt nhắc hẳn tên nhưng chàng rapper đã ý tứ chia sẻ quan điểm của mình về hôn nhân để "cà khịa" cặp đôi tai tiếng nọ.

Vợ chồng Big Daddy và Emily rất kín tiếng về mối quan hệ của mình.

Nguyên văn bài đăng của Big Daddy: "Vợ chồng hết tình còn nghĩa , ko sống được với nhau thì thôi , giải quyết nội bộ đôi bên êm đềm , giữ lại những hoài niệm mãi khắc ghi :)) lại cứ dẫy lên thanh minh với cđm làm gì để mà cướp hết ánh nhìn của cư dân , ngta đã quên rồi thì chớ, trong khi cả nước đang hướng về 2 chương trình Rap lần đầu được lên sóng truyền hình với biết bao tiết mục đặc sắc và những tài năng trẻ đầy khát khao . Thôi các anh các chị cùng nhau giải quyết êm đẹp đi để dân tình còn nghe nhạc Rap."

Big Daddy ý tứ "cà khịa" Âu Hà My - Trọng Hưng.

Theo như nam rapper, chuyện hôn nhân "cơm không lành canh không ngọt" nên được giải quyết kín đáo giữa hai người và việc lên mạng thanh minh với cộng đồng mạng giữa lúc này là điều không nên.

Không dừng lại ở đó, giám khảo King of Rap còn kín đáo quảng cáo ngay hai chương trình Rap là King of Rap và Rap Việt do anh và những người bạn chủ trì. Với lập luận tinh tế và lời khuyên hài hước hướng về 2 chương trình đình đám, BigDaddy nhận được rất nhiều bình luận ủng hộ. Chưa hết, anh còn tag bà xã Emily để kêu gọi sự đồng tình khiến cộng đồng mạng không khỏi "cười bò" vì độ nhây của chủ nhân bản hit "Mượn rượu tỏ tình".

Cộng đồng mạng hết sức ủng hộ quan điểm của chàng rapper.

Hiện câu chuyện tố ngược nhau giữa Âu Hà My và Trọng Hưng vẫn chưa tới hồi kết khi nữ giảng viên đã chính thức lên tiếng "phản pháo" và không ngại chia sẻ rằng nếu Trọng Hưng còn "làm tới" cô sẽ nhờ tới sự trợ giúp của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Cộng đồng mạng phẫn nộ với lời giãi bày của Nguyễn Trọng Hưng chồng cũ của Âu Hà My



Theo Thanh Thùy/SKCĐ