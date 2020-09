Bình Dương: Xe khách nát đầu khi tông trực diện đuôi xe tải, tài xế tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu: Vào khoảng 7h30 phút sáng ngày 26/9 một chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 85B-00.150 chạy trên quốc lộ 1A từ Ninh Thuận hướng về TP.HCM. Khi di chuyển tới cây xăng dầu Bình An thuộc phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì bỗng mất kiểm soát đâm mạnh trực diện vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 51D – 333.26 di chuyển phía trước.





Chiếc xe tải bị tông mạnh từ đằng sau, đẩy đi thêm 20m nữa mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến phần trước của xe khách bị vỡ nát, biến dạng, đặc biệt là ở khoang lái. Tài xế không may mắc kẹt tại vô lăng tử vong tại chỗ. Ngoài ra vụ tai nạn cũng khiến nhiều khách trên xe bị thương nhẹ, hoảng loạn kêu cứu, được đưa đi Bệnh viện sau đó.





Hiện trường vụ tai nạn





Nhận được tin báo, CSGT và lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý vụ tai nạn. Hành khách trên xe được được đưa ra trước và kiểm tra vết thương cũng như hỗ trợ đưa đi bệnh viện nếu vết thương nặng.





Về phần người tài xế xấu số, do thi thể bị mắc kẹt nên các chiến sĩ phải dùng khoan và máy để cắt phần đầu xe khách, sau đó mới đưa được thi thể ra khỏi phương tiện. Được biết tài xế tên là Nguyễn Ngọc Bình (46 tuổi, quê Ninh Thuận).

Phần đầu xe vỡ nát

Đến 9h ngày 26/9, vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương đã được giải quyết xong. Về phần nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng phải phối hợp để đưa tài xế bị kẹt ra ngoài





Quốc lộ 1A đoạn hướng về TP.HCM là điểm nóng xảy ra nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi xảy ra tai nạn thì thường sẽ gây ách tắc dài, ảnh hưởng tới việc di chuyển của các phương tiện khác.

