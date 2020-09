Bình Phước: Clip em chồng thẳng tay xử lý tiểu tam giúp chị dâu, hung bạo đấm đá đập phá đồ đạc

Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao về một vụ đánh ghen máu lửa giữa tiểu tam và một hội chị em. Theo người đăng tải đoạn clip ghi lại, sự việc được cho là diễn ra vào khoảng 18h45 hôm qua (25/9) tại Đồng Xoài, Bình Phước

Theo đoạn clip, một nhóm người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt tới đập cửa gọi một cô gái ra khỏi phòng trọ. Ngay khi cô bồ này vừa mở cửa, nhóm người này xông vào phòng và nắm tóc, kéo tóc ra sân phía ngoài và bắt đầu đánh túi bụi.

Tiểu tam bị túm tóc đánh túi bụi

Được biết nhóm người này bao gồm vợ, em chồng và bạn bè của người vợ, đang cùng nhau đi đánh ghen và "xử lý" cô gái được cho là người thứ ba kia. Họ liên tục chửi bới, đưa ra những lời lẽ miệt thị cô gái thậm tệ. Không chỉ vậy, những người này còn nắm tóc, đánh túi bụi vào người và mặt cô gái, khiến cô gái này khóc lóc thảm thiết, luôn miệng xin lỗi và xin dừng lại.

Đáng chú ý người búc xúc nhất trong đoạn clip lại không phải người vợ mà là cô em chồng liên tục "ra chiêu" và cảnh cáo: "Anh tao khổ sở lắm, chị dâu tao cũng khổ sở. Xa thằng anh tao ra. Chị dâu tao nó hiền, nó chịu đựng được chứ tao là không có sức chịu đựng nha."

Người trong cuộc cũng chia sẻ rằng người vợ đã năm lần bảy lượt có ý "dằn mặt" tiểu tam nhưng cô gái này vẫn tiếp tục qua lại với anh chồng nên mới có chuyện tức nước vỡ bờ đi đánh ghen. "Chị nói với cưng là chị đã cảnh cáo cưng một lần rồi. Đập hết đồ đạc cho tao. Cái nào cũng đập hết. Vợ con người ta có rồi mà còn bỏ nhà qua đây với mày, ăn ở với mày hả.." - người vợ vừa quay vừa chửi bới.

Đáng chú ý, một lúc sau, một cô gái dường như là bạn cùng khu nhà với cô nàng "tiểu tam" xuất hiện, ra sức xin lỗi nhóm người phụ nữ tức giận. Lúc sau, cô bạn này còn cố gắng bảo vệ bạn mình trước cơn thịnh nộ của nhóm người kia.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nhóm người này đã có phần hơi hung bạo với cô gái.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ