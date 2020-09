Án mạng trên bàn nhậu: U50 cầm kéo đâm vợ cũ tử vong, bạn nhậu nguy kịch vì gọi mãi không về

Tin tức mới nhất ngày 26/9, TTXVN dẫn lại thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ cái chết của bà Thạch Thị Ngọc Sơn (47 tuổi, ngụ khu phố Phước An, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài).



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bà Sơn và ông ông Thạch Lở (53 tuổi, ngụ khu phố Phước An, phường Tân Xuân) dù đã ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà với nhau. Đến khoảng 21h30 tối 25/9, ông Lở gọi điện yêu cầu bà Sơn về nhà trông cháu. Tuy nhiên, bà Sơn không chịu về vì đang mải nhậu ở nhà ông Răng (55 tuổi, cùng khu phố) và một số người khác.

Hiện trường vụ việc



Theo Thanh Niên, do quá tức giận nên ông Lở đã hùng hổ cầm theo một cây kéo bằng kim loại dài khoảng 20cm đến nhà ông Răng tìm vợ.



Tại đây, ông Lở kêu vợ cũ ra nói chuyện thì 2 bên xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc giằng co, ông Lở bất ngờ rút kéo đâm liên tiếp vào ngực, bụng, lưng bà Sơn khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.



Thấy bà Sơn bị đâm, ông Lực đang nhậu liền chạy tới can ngăn thì cũng bị ông Lở cầm kéo đâm vào ngực ngã gục.



Phát hiện vụ việc, nhiều người xung quanh đã nhanh chóng đưa bà Sơn và ông Lực đi cấp cứu tại Phát hiện vụ việc, nhiều người xung quanh đã nhanh chóng đưa bà Sơn và ông Lực đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bà Sơn đã tử vong , ông Lực vẫn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Sau khi gây án, ông Lở đã đến Công an phường Tân Xuân đầu thú ngay trong đêm 25/9 và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Hiện tại, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.



