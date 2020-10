Binz bất ngờ trở thành đối thủ của Jack tại đề cử giải ATA 2020 gây phẫn nộ trong cộng đồng Đóm

Vào hồi 17h00 ngày 6/10, trên trang mạng xã hội chính thức của MTV Việt Nam đã đăng dòng thông báo xác nhận Jack sẽ là đại diện Việt Nam tranh tài tại giải MTV Europe Music Awards 2020 và Asian Television Awards 2020. Thông tin về việc Jack đại diện duy nhất của Việt Nam cùng lúc tranh tài tại 2 giải MTV EMA và ATA 2020 đã khiến các Đóm không khỏi tự hào và vui mừng.

Thông báo đầu tiên của MTV Việt Nam

Tuy nhiên, trái ngược với thông báo trước đó, trong buổi họp báo được đăng tải sau vài tiếng thì phía BTC bất ngờ thông báo không chỉ có Jack mà Binz cũng sẽ cùng tham dự đề cử tại giải ATA 2020. Việc bổ sung vào phút chót từ phía BTC khiến người hâm mộ của Jack "rần rần" phẫn nộ, liên tục thả biểu tượng tức giận vào bài đăng của MTV Việt Nam.

Buổi họp báo lại đưa thông tin khác

Cụ thể, MV "Hoa Hải Đường" của Jack và MV "Bigcityboi" của Binz sẽ là 2 đại diện của Việt Nam tham dự giải ATA 2020 (Asian Television Awards - Giải thưởng Truyền hình Châu Á) ở hạng mục Best Music Video (Video xuất sắc nhất). Vậy là vô tình cả 2 nghệ sĩ lại trở thành đối thủ của nhau trong hạng mục này.



Khi được hỏi lí do vì sao phía BTC lại công bố tên Binz vào ngay phút chót, khi cổng thông báo đã đóng lại từ 17h00 ngày hôm qua, đại diện MTV Việt Nam đã trả lời không vào trọng tâm. Cho đến cuối cùng, phía BTC vẫn chưa đưa ra được lí do vì sao tên của nam rapper lại xuất hiện trên bảng đề cử vào ngày hôm nay.

Hoa Hải Đường của Jack sẽ đọ tài cùng Bigcityboi của Binz



Nhiều người khẳng định lượt bình chọn của Jack vượt xa Binz nhưng cuối cùng tên của nam rapper đình đám lại bất ngờ sánh đôi sau khi cổng bình chọn đã đóng. Chưa kể trước đó BTC cũng không hề thông báo Việt Nam sẽ có tới 2 đại diện tranh cử tại giải quốc tế này.

Hoa Hải Đường của Jack sẽ đọ tài cùng Bigcityboi của Binz





Việc này cũng vô tình khiến cộng đồng fan Jack và Binz có xu hướng "kèn cựa" nhau về tính chân thực của vote và về câu chuyện ai là người xứng đáng hơn. Vậy nhưng bên cạnh những bình luận "gây war" thì cũng có không ít Đóm lựa chọn cách im lặng và vote thay vì cãi nhau bởi sự việc cũng đã xảy ra rồi.

Hiện cả Binz và Jack đều chưa lên tiếng về vấn đề này.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ