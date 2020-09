Binz - Châu Bùi tiếp tục tình tứ đầy ẩn ý, fan đặt tên Binz là "ông hoàng thả thính" quả không sai

Cư dân mạng nay đã qua quen với những màn xuất khẩu thành thơ, thành ngay caption thả thính vô cùng chuyên nghiệp và đầy ẩn ý của Binz . Không hề ngoa khi Binz được fan phong tặng danh hiệu "Ông hoàng thả thính" khi liên tục khiến fan phải quan tâm tới mối quan hệ của anh chàng với Châu Bùi

Binz thả thính công khai trên Facebook cá nhân

Mới đây, nam rapper tiếp tục gây chú ý bởi một bài đăng trên Facebook cá nhân. Đăng tải hình ảnh trong buổi chụp hình, Binz viết: "Bôi son cho anh làm chi vậy? Mau trôi. Kiểu gì lát nữa anh cũng hôn môi " kèm với hình biểu tượng con trâu ở cuối câu. Dù chưa một lần chính thức công khai lên các phương tiện truyền thông nhưng những động thái tới từ Binz - Châu Bùi khiến fan đã sớm "đọc vị" ra cả."Bôi son cho anh làm chi vậy? Mau trôi. Kiểu gì lát nữa anh cũng hôn môi "

Fan "dịch" xong chiếc caption đầy thính này lại tag Châu Bùi liên tục vào post, reo hò mong hai thần tượng sớm công khai cho fan ăn mừng. Từ "thứ hai đầu tuần nhưng anh luôn hướng về thứ bảy" cho tới "không đi đường Phan Boi Chau" và không thể quên "Anh thích đi Lai Chau", Binz liên tục trêu đùa fan khi tỏ tình kiểu nửa công khai nửa không này.

Nhà trai có lòng thì nhà gái cũng không nỡ phụ, trên trang cá nhân Châu Bùi cũng không ngần ngại đáp lại Binz thông qua dòng trạng thái 2 cộng 7 bằng chiếc biểu tượng trái tim to đùng, ngầm nhắn nhủ cả thế giới là người ta đang yêu nhau đó nha. Cứ kẻ tung người ứng thế này bảo sao dân tình không "đỏ mắt" ghen tị cơ chứ!

Châu Bùi cũng đớp - thả thính nhiệt tình

Binz và Châu Bùi là hai cái tên hot nhất mạng xã hội hiện tại nên mối tình của cả hai được cư dân mạng quan tâm đặc biệt như vậy cũng không có gì khó hiểu. Trước tin đồn là bad boy chỉ thả thính Châu Bùi "cho vui" khi mới nhen nhóm tin đồn yêu đương, nam rapper đã và đang dùng hành động chứng minh mức độ "một lòng một dạ" của mình với fashionista Châu Bùi.

Liệu rằng cả hai sẽ sớm công khai trong tương lai gần hay showbiz Việt sẽ tiếp tục sẽ có một cặp đôi như Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm?

Theo Thanh Thùy/SKCĐ