Binz: trai hư có tiếng của làng rap Việt bỗng hóa chàng trai viết thơ tình thành rap năm nào

Tập 1 của chương trình "Rap Việt" đã chính thức lên sóng và ngay lập tức nhận được những phản hồi rất tích cực từ khán giả. Thu hút gần chục triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt bình luận, "Rap Việt" đang dần chứng tỏ bản lĩnh của mình với tư cách là một trong những chương trình giải trí nóng nhất nhì hiện nay.

Dàn huấn luyện viên "chất ngất" gồm có Suboi, Wowy, Karik, Binz và hai giám khảo Rhymastic, Justatee khiến chương trình càng thêm phần thu hút. Nổi bật nhất trong tập 1 là "trai hư" Binz xuất hiện với hình ảnh điềm đạm, hào hoa và giàu tình cảm trái với thường thấy.

Dàn huấn luyện viên và giám khảo cực khủng của chương trình Rap Việt.

Đã từng thử sức với phong cách Rap Love trong cộng đồng rap underground tại Việt Nam từ năm 2008 nhưng Binz lúc bấy giờ chưa thực sự thu hút được khán giả. Phải tới năm 2018 Binz mới lột xác ngầu hơn, bad boy hơn so với một Binz ngày trước chỉ khoác trên mình màu xám tro tàn với những câu rap buồn.

Binz với hai phong cách đối lập từ những ngày mới vào nghề và hiện tại.

hời điểm bùng nổ nhất của Binz với các loạt hit như Krazy, They Said, Sofar,... đã gắn mác anh chàng với hình ảnh trai hư nổi loạn, nam châm thu hút những cô gái nóng bỏng Cũng từ đó mà hàng loạt hit lớn đưa tên tuổi của Binz bỗng chốc vụt lên top những rapper được săn đón nhất tại Việt Nam. T

Một Binz rất ngầu, rất ra dáng "trai thành phố lớn".

Thế nhưng khán giả đã vội quên hình ảnh một Binz vốn đã từng rất trầm lắng và giàu cảm xúc được gọi bằng một cái tên đùa vui là “ nhà thơ Xuân Diệu” của rap Việt Nam - Binz Da Poet. Nhờ chương trình "Rap Việt" mùa 1 mà những khán giả theo dõi Binz từ những ngày đầu sự nghiệp mới lại thấy được hình ảnh hào hoa giàu xúc cảm của anh chàng.

Có một Binz như vậy - rất thơ và giàu xúc cảm.

Trong tập 1, thí sinh Dương Tiến Thành (nghệ danh: Hydra), chàng trai nhỏ nhắn đến từ Hà Nội đã khiến nhiều người phải bật khóc với phần dự thi ca khúc "Người cha câm". Những giai điệu bình dị và từng lời rap chạm đến lòng người được thí sinh này thể hiện trên sân khấu khiến người nghe phải "nổi da gà", xúc động và thậm chí bật khóc.

Rapper Hydra khiến cả khán phòng lặng đi vì những lời rap lay động cảm xúc.

Tất cả các giám khảo dường như đều lặng đi trước từng câu rap đầy cảm xúc của Hydra. Nói về nguồn xúc cảm viết lời rap cho ca khúc, Hydra cho biết: "Câu chuyện của em viết dựa trên bộ phim 'Người cha câm' của Thái. Thật ra đây là bài nhạc em viết từ 6 năm trước. Sau khi xem phim đến 3 lần thì em cảm thấy là mình rất muốn viết thành nhạc". Ngay khi nghe Hydra chia sẻ về điều này, huấn luyện viên Binz chợt nghẹn ngào bày tỏ kí ức về người cha của mình: " Trước hết là anh không biết là anh nên yêu hay ghét em. Tại vì bố anh cũng mất ngay trước mặt anh luôn".

Khoảnh khắc nghẹn ngào ít để lộ trước công chúng của Binz.

Nước mắt của Binz không rơi xuống nhưng nhìn chàng rapper nghẹn ngào không nói lên lời có thể thấy được phần thể hiện của Hydra đã tác động lớn thế nào tới vị huấn luyện viên này. Đây là một hình ảnh Binz rất khác, rất đa sầu đa cảm mà khán giả vốn ít được nhìn thấy. Dù sau tập 1 Binz mới chỉ đưa về đội của mình 1 thành viên nhưng chương trình vẫn còn rất dài ở phía trước và khán giả đang rất chờ đón Binz cũng như 3 vị huấn luyện viên khác sẽ cùng đồng hành và đưa "Rap Việt" mùa 1 tới thành công vang dội.

