Mãi chẳng công khai nhưng Binz và Châu Bùi cứ 'thả thính' thế này thì dân tình sao chịu nổi!

Tuy nhiên, điều này vẫn khiến đội hóng hớt ngạc nhiên không thôi. Hầu như mọi người đều dành lời khen ngợi vì cả 2 quá đẹp đôi. Dù cả 2 đã qua một mối tình nhưng mọi người đều phát hiện cả hai hợp rơ nhau quá. Ngày 7/7 vừa qua, nhiều cư dân mạng được phen bất ngờ trước tin đồn Châu Bùi hẹn hò Binz. Thực tế thời gian qua, hầu như cặp đôi chẳng có liên hệ gì với nhau trên mạng xã hội . Thậm chí, ngay đến khi tin đồn hẹn hò rộ lên thì Binz mới follow Châu Bùi.Tuy nhiên, điều này vẫn khiến đội hóng hớt ngạc nhiên không thôi. Hầu như mọi người đều dành lời khen ngợi vì cả 2 quá đẹp đôi. Dù cả 2 đã qua một mối tình nhưng mọi người đều phát hiện cả hai hợp rơ nhau quá.

Cả hai bị soi mặc áo đôi.

Đi giày đôi.

Từ đó đến nay, dù 2 người trong cuộc vẫn chưa một lần lên tiếng về tin đồn hẹn hò nhưng cặp đôi thường xuyên 'thả thính' qua lại trên mạng xã hội khiến người xem điêu đứng. Thậm chí, Binz còn được cư dân mạng mệnh danh là 'chuyên gia thả thính' khi thường xuyên gieo vần, ngâm thơ có liên quan đến tên bạn gái.

Thậm chí, nhiều người còn khâm phục khả năng 'văn thơ lai láng' của anh chàng, ai có muốn bắt bẻ cũng chỉ biết bó tay mà thôi!



Anh chỉ thích đi Lai Châu thôi nhé!

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi còn bị dân tình phát hiện mặc áo đôi, đi giày đôi hoặc âm thầm thả tim cho nhau trên instagram. Mới đây nhất, cả mạng xã hội sục sôi khi Binz công khai thể hiện tình cảm với 'bạn gái tin đồn' bằng 2 câu thơ cực vần: "Tán em bằng hai câu. Anh thích đi Lai Chau".

"Thả thính" cực căng.

Ngay khi đăng tải, nam HLV Rap Việt đã khiến nhiều người thích thú. Ai cũng biết, các dòng caption gần đây của chàng rapper lúc nào cũng phải gắn thêm chữ "Châu" mới chịu. Thế này thì cặp đôi công khai ngay và luôn đi chứ còn chần chờ gì nữa!



Châu Bùi nhảy cover luôn bài mới nhất "BIGCITYBOI" của Binz sau chưa đầy 24h phát hành MV.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ