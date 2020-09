Đáp lại sở thích 'hường phấn' của Châu Bùi, Binz tung thính tới tấp khiến dân tình suýt... ngộp thở

Châu Bùi - Binz chính cặp đôi chăm thả thính nhất nhì showbiz Việt. Dù chưa chính thức công khai chuyện tình cảm nhưng kiểu 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e' cùng những màn tung hứng qua lại của hai người khiến các fan đứng ngồi không yên.



Dính nghi vấn hẹn hò từ ngày 7/7 thế nhưng từ đó đến nay 2 người trong cuộc chưa một lần liến tiếng xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, MXH không ngừng 'chết chìm' trong những màn thả thính, tung hứng qua lại của cặp đôi.



Thậm chí, Binz còn được phong danh là 'ông hoàng thả thính' khi thường xuyên gieo vần, ngâm thơ và nhắc đến tên bạn gái không bằng cách này thì cách khác! Mới đây, dân tình phát hiện ra trong bức ảnh full black của HLV Rap Việt lại là caption khá... hường phấn.



Cụ thể, Binz viết 'fanboi' nhưng lại kèm thêm icon con trâu. Dù là trâu hay Châu đi chăng nữa thì ý của chàng rapper là dùng từ 'đồng âm khác nghĩa' mà thôi. Nhiều fan sau khi xem ảnh khẳng định, chắc chắc Binz muốn nói rằng mình là Châu 'boyfriend', nhưng không thích viết trắng ra mà thôi.



Chưa dừng lại ở đó, cách đây ít phút trên trang cá nhân của mình Binz đăng tải một tấm ảnh hậu trường kèm theo caption: "Anh thích Châu Á, không phải Triều Châu, Anh thích Châu Á, chỉ thích chiều trâu". Vâng thì ai cũng biết rồi, anh chích Châu chứ không phải Trâu, thích chiều Châu chứ không phải Triều Châu.

Lục lại trang cá nhân của nam rapper, nhiều người phát hiện Binz đăng tải bức ảnh toàn outfit hồng kèm theo lời tự hỏi: Nghĩ hoài không biết mặc màu gì đây? Hình ảnh này bỗng thấy quen quen, bởi cách đó không lâu Châu Bùi cũng đăng một tấm ảnh với outfit có màu sắc chủ đạo là đen hồng và viết: "Ghét của nào trời trao của đó là có thật. Giống như việc trước đây Châu rất 'kị' với màu hồng... hmm".



Hầu như fan của Binz ai cũng biết, màu hồng chính là màu yêu thích của nam rapper. Anh không ít lần diện đồ hồng lên sân khấu, có hẳn xế yêu màu hồng, chọn màu này làm tone chủ đạo cho MV của mình.



Do đó, đây có thể là những lời thổ lộ của Do đó, đây có thể là những lời thổ lộ của Châu Bùi đến 'bạn trai tin đồn'. Có thể ngày xưa, cô nàng không hề hợp với màu hồng, thế nhưng ghét của nào trời trao của đó", ai biết được bây giờ cô nàng lại được 'trao' cho anh chàng bad boy như... ai kia.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ